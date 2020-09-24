На Google-картах нашли "гигантского робота", который спрятан на засекреченной военной базе

На канале UFO Sightings Daily появился новый ролик, в нём автор рассказывает о своих находках, которые он обнаружил во время изучения "Зоны 51" с помощью Google Earth. По мнению большинства любителей теорий заговоров, правительство США изучает пришельцев на территории этого закрытого военного объекта. И данное видео, похоже, только добавит веса в копилку подтверждений этой идеи. Ведь на картах мужчина нашёл огромного робота.
Автор ролика заметил, что кадры со спутника сделаны в разные годы (с 2009-го) и каждый раз положение человекоподобной машины отличается. Так что вывод напрашивается сам собой. Мужчина уверен — робота использовали для боевых действий. Однако никаких других подтверждений у него, конечно, нет.
Кадры из видео © YouTube / UFO Sightings Daily
На канал уфолога подписаны в основном люди, которые разделяют взгляды автора на теории вроде существования инопланетян. Однако даже среди них нашлись те, которые с иронией отнеслись к новостям про боевого робота в "Зоне 51". Изображения такого ужасного качества, что этот "киборг-убийца" может оказаться обычной горой мусора.
WOW-news
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