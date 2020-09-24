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На Google-картах нашли "гигантского робота", который спрятан на засекреченной военной базе

Автор канала, посвящённого всевозможным теориям заговора, связанным с пришельцами, в своём недавнем видео поделился очередной находкой. На знаменитой "Зоне 51" он нашёл огромный антропоморфный силуэт.

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На канале UFO Sightings Daily появился новый ролик, в нём автор рассказывает о своих находках, которые он обнаружил во время изучения "Зоны 51" с помощью Google Earth. По мнению большинства любителей теорий заговоров, правительство США изучает пришельцев на территории этого закрытого военного объекта. И данное видео, похоже, только добавит веса в копилку подтверждений этой идеи. Ведь на картах мужчина нашёл огромного робота.

Автор ролика заметил, что кадры со спутника сделаны в разные годы (с 2009-го) и каждый раз положение человекоподобной машины отличается. Так что вывод напрашивается сам собой. Мужчина уверен — робота использовали для боевых действий. Однако никаких других подтверждений у него, конечно, нет.

Кадры из видео © YouTube / UFO Sightings Daily

Кадры из видео © YouTube / UFO Sightings Daily

На канал уфолога подписаны в основном люди, которые разделяют взгляды автора на теории вроде существования инопланетян. Однако даже среди них нашлись те, которые с иронией отнеслись к новостям про боевого робота в "Зоне 51". Изображения такого ужасного качества, что этот "киборг-убийца" может оказаться обычной горой мусора.

На картах Google нашли огромный силуэт пришельца, который пробирался через снежные горы Антарктиды

Автор YouTube-канала ETDatabase, самопровозглашённый искатель истины, недавно шокировал подписчиков кадрами со спутников Google — посреди гор Антарктиды парень нашёл огромный силуэт "пришельца".

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