На Google-картах нашли "гигантского робота", который спрятан на засекреченной военной базе

На канале UFO Sightings Daily появился новый ролик, в нём автор рассказывает о своих находках, которые он обнаружил во время изучения "Зоны 51" с помощью Google Earth. По мнению большинства любителей теорий заговоров, правительство США изучает пришельцев на территории этого закрытого военного объекта. И данное видео, похоже, только добавит веса в копилку подтверждений этой идеи. Ведь на картах мужчина нашёл огромного робота.

Автор ролика заметил, что кадры со спутника сделаны в разные годы (с 2009-го) и каждый раз положение человекоподобной машины отличается. Так что вывод напрашивается сам собой. Мужчина уверен — робота использовали для боевых действий. Однако никаких других подтверждений у него, конечно, нет.

Кадры из видео © YouTube / UFO Sightings Daily