На картах Google нашли огромный силуэт пришельца, который пробирался через снежные горы Антарктиды

Любитель теорий заговоров Скотт Уоринг заявил, что нашёл в горах Антарктиды отпечаток гигантского антропоморфного существа. Правда, находка не была бы возможна, если бы не Google с его спутниками. В своём последнем видео на YouTube-канале ET Data Base мужчина показал снимки, снятые корпорацией. Издалека можно подумать, что это отпечаток человека, но у автора своё мнение.

Кадр из видео © YouTube / ET Data Base

Воспользовавшись цифровой линейкой, Уоринг подсчитал, что фигура почти 23 метра в длину. Значит, человек это оставить не мог. И вариантов, по мнению "эксперта", остаётся не так много — точно пришелец.

Теперь я говорю "пришелец", потому что, ну, знаете, какая фигура может быть 20 метров в длину? Это просто какая-то бессмыслица. Но тут просто инопланетная фигура. Представьте, 20-метровый пришелец бродит по Антарктиде Скотт Уоринг

Кадр из видео © YouTube / ETDatabase

И если вы думаете, что никто не сможет поверить в такие сказки, спешим переубедить. Подписчики канала Уоринга — аудитория специфическая, поэтому в комментариях они один за другим начали восхищаться находкой автора, пишет Daily Star.

Это, конечно, без сомнения, странно. Похоже на тех существ, которых нашли в Каса-Росаде, Аргентина, и под мостом в Нью-Йорке, а сколько ещё странных вещей предстоит найти Пользователь YouTube