Дочь в шоке обнаружила, кто бы мог быть её отцом, когда нашла старое фото мамы с бывшим парнем

Девушка слила в Twitter фото, как молодой Ченнинг Татум отжигал в университете В "Твиттере" завирусились фотографии молодого Ченнинга Татума. Причина проста: раньше эти кадры никто не видел — они хранились в частном архиве женщины, с которой актёр встречался, когда ему было всего 18. Сейчас подростковая любовь актёра уже стала мамой. Но воспоминания о былой любви до сих пор теплятся в её сердце.