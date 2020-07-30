Дочь в шоке обнаружила, кто бы мог быть её отцом, когда нашла старое фото мамы с бывшим парнем

Недавно в разделе Reddit OldSchoolCool ("Старая школа — круто") появился пост, который быстро набрал больше 80 тысяч лайков. Девушка поделилась старым снимком мамы, на котором она запечатлена на свидании с самим Арнольдом Шварценеггером.
Моя мама на свидании с Арнольдом в 70-х
allaccountstakenfml
Фото © Reddit / allaccountstakenfml
Когда был сделан снимок, Арнольд уже был известным культуристом, однако его актёрская карьера только начиналась. В комментариях пользователи начали спрашивать у автора поста, в каком году она родилась, ведь вполне возможно, что она дочь актёра. Но, к сожалению, allaccountstakenfml раскрыла, что родилась намного позже, чем была сделана эта фотография, — в 90-х.
Рад за тебя, что ты дочь Арнольда. Очень завидую
Neonbootygoon_onTTV
Он бы мог оказаться твоим папой
GamerGrl90
Гиф © Giphy
Конечно, это далеко не первый раз, когда дети удивляются, с кем встречались их родители. В конце прошлого года в "Твиттере" завирусились кадры молодого Ченнинга Татума. Их опубликовала девушка, которая нашла их в архиве своей мамы. Тогда женщина и рассказала, что актёр за ней ухаживал.