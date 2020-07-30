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Дочь в шоке обнаружила, кто бы мог быть её отцом, когда нашла старое фото мамы с бывшим парнем

Девушка раскрыла подробности личной жизни своей мамы, поразив пользователей Сети. Оказалось, женщина встречалась с одним из самых известных актёров планеты.

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Гиф © Giphy

Недавно в разделе Reddit OldSchoolCool ("Старая школа — круто") появился пост, который быстро набрал больше 80 тысяч лайков. Девушка поделилась старым снимком мамы, на котором она запечатлена на свидании с самим Арнольдом Шварценеггером.

Моя мама на свидании с Арнольдом в 70-х

allaccountstakenfml

Фото © Reddit / allaccountstakenfml

Когда был сделан снимок, Арнольд уже был известным культуристом, однако его актёрская карьера только начиналась. В комментариях пользователи начали спрашивать у автора поста, в каком году она родилась, ведь вполне возможно, что она дочь актёра. Но, к сожалению, allaccountstakenfml раскрыла, что родилась намного позже, чем была сделана эта фотография, — в 90-х.

Рад за тебя, что ты дочь Арнольда. Очень завидую

Neonbootygoon_onTTV

Он бы мог оказаться твоим папой

GamerGrl90

Гиф © Giphy

Конечно, это далеко не первый раз, когда дети удивляются, с кем встречались их родители. В конце прошлого года в "Твиттере" завирусились кадры молодого Ченнинга Татума. Их опубликовала девушка, которая нашла их в архиве своей мамы. Тогда женщина и рассказала, что актёр за ней ухаживал.

Девушка слила в Twitter фото, как молодой Ченнинг Татум отжигал в университете

В "Твиттере" завирусились фотографии молодого Ченнинга Татума. Причина проста: раньше эти кадры никто не видел — они хранились в частном архиве женщины, с которой актёр встречался, когда ему было всего 18. Сейчас подростковая любовь актёра уже стала мамой. Но воспоминания о былой любви до сих пор теплятся в её сердце.

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