Косплеерша, которая заработала состояние на откровенных снимках, ищет себе парня среди подписчиков

27-летняя модель из Калифорнии, США, Альва Джей — многосторонняя личность. Девушка увлекалась фитнесом и макияжем, выкладывая тренировки и туториалы в своём инстаграме. Но подписчикам особенно понравились косплей-образы модели, которые она подбирала в соответствии с любимыми персонажами. Среди её проектов были и принцесса Лея, и Велма из "Скуби Ду", но Альва всегда отдавала предпочтение героям из аниме и манги, пишет Daily Star.
Из-за пышных форм модели ей часто писали в личные сообщения с предложениями сняться вместе. Девушка со смехом отвергала таких смельчаков, но в целом она не против общения с фанатами. По её словам, ей постоянно пишут и приглашают на свидания, и если парень ей кажется нормальным, то она соглашается. Альва считает, что искать себе возлюбленного среди поклонников вовсе не зазорно. Ведь так она точно будет знать, что бойфренд её ценит.
Найти стоящего парня — настоящая проблема для модели. Ведь многим не нравится её работа — девушка продаёт свои откровенные фото, в том числе и косплейные. Поэтому ей важно, чтобы будущий парень принимал её способ заработка, ведь она обеспечивает не только себя, но и своих близких.
Я знаю, что мои косплеи не такие крутые, как у некоторых, но мне нравится делать образы соблазнительными и горячими — это весело! По крайней мере, мои фанаты точно радуются каждому новому фото
Альва Джей