Косплеерша, которая заработала состояние на откровенных снимках, ищет себе парня среди подписчиков

27-летняя модель из Калифорнии, США, Альва Джей — многосторонняя личность. Девушка увлекалась фитнесом и макияжем, выкладывая тренировки и туториалы в своём инстаграме. Но подписчикам особенно понравились косплей-образы модели, которые она подбирала в соответствии с любимыми персонажами. Среди её проектов были и принцесса Лея, и Велма из "Скуби Ду", но Альва всегда отдавала предпочтение героям из аниме и манги, пишет Daily Star.

Фото © Instagram / alvajayxx

Из-за пышных форм модели ей часто писали в личные сообщения с предложениями сняться вместе. Девушка со смехом отвергала таких смельчаков, но в целом она не против общения с фанатами. По её словам, ей постоянно пишут и приглашают на свидания, и если парень ей кажется нормальным, то она соглашается. Альва считает, что искать себе возлюбленного среди поклонников вовсе не зазорно. Ведь так она точно будет знать, что бойфренд её ценит.

Фото © Instagram / alvajayxx

Найти стоящего парня — настоящая проблема для модели. Ведь многим не нравится её работа — девушка продаёт свои откровенные фото, в том числе и косплейные. Поэтому ей важно, чтобы будущий парень принимал её способ заработка, ведь она обеспечивает не только себя, но и своих близких.

Фото © Instagram / alvajayxx