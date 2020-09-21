Модель из Москвы напугала подписчиков болезненной худобой, которая заметна на всех фото в купальнике

Алиса Дерень из Москвы долгое время занимается моделингом и, как профессионал своего дела, посвящает этому всю себя

Фото © Instagram / alicederen

Девушка следит за питанием: не ест мясо и предпочитает сыроедение, а также 3–4 раза в неделю тренируется, не забывая о растяжке и йоге по утрам

Фото © Instagram / alicederen

Это всё помогает Алисе выглядеть как настоящая модель, но фанатов это не слишком радует

Фото © Instagram / alicederen

Под каждым фото кто-то из 250 тыс. поклонников регулярно замечает, что такая худоба нездорова, и просит кумира наконец-то поесть — при росте 168 см Алиса весит 45 кг

Фото © Instagram / alicederen

Но девушка утверждает, что её диета довольно щадяща, просто модель ведёт очень подвижный образ жизни и уж точно не морит себя голодом