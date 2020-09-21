Мальчик пропал из дома посреди ночи, и только через 38 лет родители увидели его вновь

Маленький Цзинь Шуй пропал 12 мая 1982 года. Тогда папа мальчика Су Биндэ уехал к родственнику, оставив дом с женой Хуан Жэньсю, сыном и дочерью открытым. Мужчина думал, что успеет к ночи, но задержался. С утра мама в ужасе поняла, что мальчика похитили. Ребёнка искали всей деревней, но найти его так и не удалось.

Фото © Douyin / zhejiangzhisheng

Полиция также начала своё расследование, которое ни к чему не привело. Отец похищенного малыша пешком обошёл все близлежащие города в надежде найти сына. А в это время у убитой горем матери начались проблемы с психикой. Годы шли, забирая у супругов последние надежды на воссоединение с ребёнком. Но в 2020 году, спустя 38 лет после пропажи, заветная мечта родителей осуществилась.

Фото © Douyin / zhejiangzhisheng