Мальчик пропал из дома посреди ночи, и только через 38 лет родители увидели его вновь

Маленький Цзинь Шуй пропал 12 мая 1982 года. Тогда папа мальчика Су Биндэ уехал к родственнику, оставив дом с женой Хуан Жэньсю, сыном и дочерью открытым. Мужчина думал, что успеет к ночи, но задержался. С утра мама в ужасе поняла, что мальчика похитили. Ребёнка искали всей деревней, но найти его так и не удалось.
Полиция также начала своё расследование, которое ни к чему не привело. Отец похищенного малыша пешком обошёл все близлежащие города в надежде найти сына. А в это время у убитой горем матери начались проблемы с психикой. Годы шли, забирая у супругов последние надежды на воссоединение с ребёнком. Но в 2020 году, спустя 38 лет после пропажи, заветная мечта родителей осуществилась.
70-летних родителей уведомили, что их пропавшего мальчика нашли. Полиции удалось это с помощью образцов ДНК в национальной базе данных, пишет Daily Mail. Цзинь Шую (хотя всю жизнь он называл себя Ли Гуолинь) уже 40 лет, и он живёт в провинции Хэбэй, в 1104 километрах от родной деревни. За время без родителей он успел завести семью и теперь уже сам воспитывает двоих детей.
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