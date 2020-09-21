Девушка выложила праздничное фото с отчимом, но одна деталь заставила её подписчиков покраснеть

Недавно у отчима Бриэль, игрока НФЛ Кроя Бирманна, был день рождения. По этому случаю девушка сделала с мужчиной и мамой праздничное селфи. На следующий день американка опубликовала кадры в своём инстаграме, подписав их милым поздравлением.
ПОЗДРАВЛЯЮ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ самого замечательного отца и человека, которого я когда-либо знала. Я не могу представить свою жизнь без тебя — такого трудолюбивого, самоотверженного, любящего и заботливого! Я так горжусь тобой и всем, чего ты добился🤍 мы слишком повеселились прошлой ночью, я забыла опубликовать вчера 🖤Люблю тебя, папа!
Вот только многие подписчики уверены: кадры и поздравление не просто неуместные — некоторых фотографии просто смутили. И всё дело в том, что девушка села на колени к своему отчиму, которого она так мило называет папой. Некоторые комментаторы дошли до того, что начали рассуждать над тем, как эти двое "сошлись".
Почему ты сидишь на коленях у мужа своей мамы?
Это как-то немного неудобно, ведь она взрослая девушка, а сидит на коленях у своего отчима...
Мило, но больше никогда не садись ему на колени...
В конце концов Бриэль, у которой есть молодой человек, пришлось самой ответить недовольным комментаторам. По словам девушки, уже когда семья делала фотографию, они шутили над их позой: "Честно говоря, кадр получился таким просто потому, что мне негде было сесть. Мы всё время шутили, что он как Санта-Клаус — просто умора", пишет Daily Dot.
WOW-news
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