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Блогерша сэкономила на пластике, и теперь её пятая точка выглядит как растаявшее мороженое

24-летняя Рене Дональдсон из Лондона была "слишком ленивой" для того, чтобы ходить в спортзал. Но она так хотела идеальные ягодицы, что решилась на операцию. Денег было немного, поэтому англичанка поехала в Турцию. Об этом она жалеет до сих пор.

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Рене ведёт свой блог. Причём довольно популярный. На её канал подписано почти 150 тысяч человек, но, несмотря на известность, девушку всегда терзали самые распространённые комплексы. Дональдсон мечтала о так называемой бразильской попе, но, конечно, тратить время и силы на походы в спортзал ей не хотелось. Решение нашлось — увеличить ягодицы по дешёвке пообещали в одной из многочисленных клиник в Турции.

Я всегда была недовольна своим телом. Неуверенность в себе росла вместе с животом и жировыми складками. Недостижимость идеала только угнетала. Соцсети пестрят снимками девушек с идеальным телом, и я мечтала о таком же. Мне было лень ходить в спортзал, но был легкий путь

Рене Дональдсон

Фото © Instagram / missrfabulous

Воспользовавшись своим статусом блогера, девушка нашла клинику, где ей сделают операцию за рекламу. И вскоре Рене уже лежала на операционном столе. У неё из живота высосали жир и переместили его в ягодицы. Решение — проверенное, и чаще всего никаких проблем не возникает, но Дональдсон не повезло.

Спустя время я начала замечать осложнения, и некоторые другие моменты, которые точно шли не по плану. Оказалось, на левой ягодице мне занесли инфекцию

Рене Дональдсон

Фото © Instagram / missrfabulous

Почти сразу, как только англичанка вернулась в Лондон, ей пришлось ехать в больницу и несколько недель сидеть на антибиотиках. Шрамы не заживали очень долго. Турецкие врачи связались с ней и попросили снова приехать к ним. Девушке провели уже вторую операцию.

Но по возвращении домой и дождавшись, когда рубцы затянутся, Рене поняла, что результат не стоил времени и сил, которые она на него потратила. Дональдсон в третий раз поехала к горе-докторам, но и этот визит ничем хорошим не закончился.

Все три операции закончились неудачей. Все они были отвратительны. С тех пор как мне сделали первую операцию, я никогда не была довольна тем, что получила

Рене Дональдсон

Фото © Instagram / missrfabulous

Сейчас Рене пытается забрать документы из заграничной клиники, чтобы провести операцию уже у себя на родине. В блоге девушка посоветовала подписчицам никогда не обращаться в клинику, которую она сама рекламировала всего несколько месяцев назад.

Также, набравшись опыта, Дональдсон рассказала, как не попасть в такую же ситуацию, в какую попала она. Никаких секретов: по словам блогерши, ни в коем случае нельзя ложиться под нож к тем же хирургам, которые в первый раз не смогли сделать свою работу нормально, пишет Daily Mail.

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