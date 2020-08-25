Блогерша сэкономила на пластике, и теперь её пятая точка выглядит как растаявшее мороженое

Рене ведёт свой блог. Причём довольно популярный. На её канал подписано почти 150 тысяч человек, но, несмотря на известность, девушку всегда терзали самые распространённые комплексы. Дональдсон мечтала о так называемой бразильской попе, но, конечно, тратить время и силы на походы в спортзал ей не хотелось. Решение нашлось — увеличить ягодицы по дешёвке пообещали в одной из многочисленных клиник в Турции.

Я всегда была недовольна своим телом. Неуверенность в себе росла вместе с животом и жировыми складками. Недостижимость идеала только угнетала. Соцсети пестрят снимками девушек с идеальным телом, и я мечтала о таком же. Мне было лень ходить в спортзал, но был легкий путь Рене Дональдсон

Фото © Instagram / missrfabulous

Воспользовавшись своим статусом блогера, девушка нашла клинику, где ей сделают операцию за рекламу. И вскоре Рене уже лежала на операционном столе. У неё из живота высосали жир и переместили его в ягодицы. Решение — проверенное, и чаще всего никаких проблем не возникает, но Дональдсон не повезло.

Спустя время я начала замечать осложнения, и некоторые другие моменты, которые точно шли не по плану. Оказалось, на левой ягодице мне занесли инфекцию Рене Дональдсон

Фото © Instagram / missrfabulous

Почти сразу, как только англичанка вернулась в Лондон, ей пришлось ехать в больницу и несколько недель сидеть на антибиотиках. Шрамы не заживали очень долго. Турецкие врачи связались с ней и попросили снова приехать к ним. Девушке провели уже вторую операцию. Но по возвращении домой и дождавшись, когда рубцы затянутся, Рене поняла, что результат не стоил времени и сил, которые она на него потратила. Дональдсон в третий раз поехала к горе-докторам, но и этот визит ничем хорошим не закончился.

Все три операции закончились неудачей. Все они были отвратительны. С тех пор как мне сделали первую операцию, я никогда не была довольна тем, что получила Рене Дональдсон

Фото © Instagram / missrfabulous