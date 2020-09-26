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Как хорошо выглядеть в Zoom: советы порнозвёзд и вебкам-моделей, которые разбираются, как никто другой

Длинные ресницы, сияющая кожа и кольцевой светильник — вот слагаемые успеха.

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Фото © Instagram / rejaniced / Twitter / GoddessK1tty

В разгар пандемии коронавируса упор на удалёнку сделали и работницы сферы эротических услуг. Insider поговорил с ними и выяснил, на что нужно обратить внимание в первую очередь, чтобы достойно выглядеть во время сеанса видеосвязи.

Ресницы, невинность и БДСМ

Дженис Гриффит. Фото © Instagram / rejaniced

Дженис Гриффит. Фото © Instagram / rejaniced

Если вы хотите хорошо выглядеть во время звонка через Zoom, первое, что вам стоит сделать, — приобрести накладные ресницы, считает порнозвезда Дженис Гриффит. С ней соглашается и Богиня Китти — студентка-медик, модель с сайта OnlyFans и "финансовая доминатрикс по совместительству".

Ваши ресницы при съёмке на камеру смотрятся дерьмово независимо от того, насколько длинными и красивыми они выглядят вживую

Дженис Гриффит

Порноактриса

Богиня Китти. Фото © Twitter / GoddessK1tty

Богиня Китти. Фото © Twitter / GoddessK1tty

Модель с сайта OnlyFans Айла Акбар говорит, что для своего макияжа она черпает вдохновение у актрис Болливуда. Акбар и Гриффит уверяют, что современные мужчины предпочитают лёгкие, естественные и немного невинные женские образы.

Айла Акбар. Фото © Ayla Akhbar

Айла Акбар. Фото © Ayla Akhbar

А бывшая стриптизёрша Джемини Бейби, ставшая моделью OnlyFans, делает упор на эстетику БДСМ. Она часто сочетает "дымчатый" макияж глаз с чёрной или красной помадой.

Сияние против жирного блеска

Богиня Китти. Фото © Twitter / GoddessK1tty

Богиня Китти. Фото © Twitter / GoddessK1tty

Ещё одна модель с OnlyFans — Принцесса Роза — рассказала, что перед съёмками обычно пользуется хайлайтером и тональным кремом. По словам девушки, при нанесении макияжа нужно обязательно учитывать освещение и ингредиенты косметических средств. В качестве источника света она советует использовать кольцевую лампу.

Знание о том, какие косметические продукты хорошо сочетаются друг с другом, может повлиять на то, будет ваша кожа жирно блестеть или же сиять на экране

Принцесса Роза

Вебкам-модель

Айла Акбар и Богиня Китти сказали, что сталкиваются с той же проблемой при покупке косметики. Для того чтобы найти подходящие продукты, нужно попробовать их все на себе, признаются модели.

Линия бикини, гиперпигментация и одежда

Джемини Бейби. Фото © Gemini Baby

Джемини Бейби. Фото © Gemini Baby

Джемини Бейби советует применять отшелушивающие средства, чтобы улучшить состояние линии бикини. По её словам, тёмная кожа чаще страдает от проблем с вросшими волосами, обесцвечиванием и шрамами. С ней соглашается вебкам-модель со стажем Хэвен Великая.

Как человек с более тёмным цветом лица, я имею дело с гиперпигментацией, которая отчётливо проявляется во время съёмки. Обычно я закрашиваю пятна на лице и линии бикини консилером

Хэвен Великая

Вебкам-модель

Хэвен Великая. Фото © Haven The Great

Хэвен Великая. Фото © Haven The Great

Как и Гриффит, Хэвен предпочитает лёгкий макияж для фотографий и эффектный — для видео. По её мнению, нужно всегда иметь под рукой хорошую закрепляющую пудру, чтобы лицо выглядело матовым и свежим. Что касается Гриффит, то её последний совет, чтобы хорошо выглядеть при съёмке, — это одеться (или раздеться) по-особенному, специально для этого случая.

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