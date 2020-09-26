10 женщин-политиков, красота которых сражает всех конкурентов наповал

Мара Карфанья

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44-летняя итальянка Мара Карфанья — бывшая телеведущая и фотомодель. С 8 мая 2008 года по 16 ноября 2011 года она занимала пост министра по вопросам равных возможностей в правительстве Сильвио Берлускони. С 2006 года она также заседает в палате депутатов Италии, а в 2018-м заняла должность её вице-президента. Мара неоднократно попадала в списки самых горячих политиков Италии и мира.

Юри Фудзикава

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Слишком красива для политики — так говорили про Фудзикаву, когда она в возрасте 27 лет попала в совет японского города Хатинохе. Сейчас ей 40, но папарацци до сих пор не утратили к ней интереса.

Сетрида Джааджаа

Фото © Instagram / sethridageagea_official

53-летняя Джааджаа — политическая деятельница из Ливана. Она является депутатом местного парламента от партии "Ливанские силы". В 2005 году Сетрида принимала активное участие в Кедровой революции — массовых протестах за вывод с территории страны сирийских войск.

Орли Леви-Абекасис

Фото © Wikimedia Commons / Yitzhak Harari, Кадр из видео Youtube / AmutatLahav

Бывшую модель и телеведущую Орли Леви называют самым привлекательным политиком Израиля. Она на протяжении трёх созывов заседала в Кнессете. С 2018 года Леви возглавляет либеральную партию "Гешер". С мая 2020-го 46-летняя политическая деятельница руководит вновь образованным Министерством по делам развития и укрепления общин Израиля.

Элизабет Халсет

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В 27-летнем возрасте член Республиканской партии США Элизабет Халсет была избрана в сенат штата Невада, став самой молодой женщиной в этом законодательном органе. Впрочем, в своём кресле Халсет не задержалась: спустя два года она ушла, сославшись на несовместимость политической деятельности с ролью матери-одиночки. Американцы до сих пор с нежностью вспоминают своего самого горячего сенатора.

Ева Кайли

Фото © Instagram / evakaili

41-летняя гречанка Ева Кайли работает депутатом Европейского парламента. До того как заняться политикой, девушка делала карьеру телеведущей. В 2007 году она была избрана в национальный парламент Греции, став самым молодым его депутатом. Спустя семь лет Кайли вышла на европейский уровень и теперь поражает своей красотой не только земляков, но и политиков из других стран.

Антзела Гереку

Фото © Twitter / Lafcadio_Hearn4

Ещё одна уроженка солнечной Греции в списке самых горячих политиков мира. В это трудно поверить, но Антзеле Гереку 61 год. По образованию она архитектор, а по призванию — актриса и государственный деятель. Чтобы в этом убедиться, достаточно заглянуть в её резюме. С 1986 по 2005 год она снялась в 16 фильмах и сериалах, а с 2009 по 2011 год успела поработать заместителем министра культуры и спорта. Сейчас Гереку занимает пост президента Греческой национальной туристической организации.

Микела Виттория Брамбилла

Фото © Instagram / michelavittoriabrambilla

Ещё одна итальянская журналистка, подавшаяся в политику. 52-летняя Брамбилла занимает пост министра без портфеля по вопросам туризма. Кроме того, она состоит в палате депутатов Италии. До этого Микела работала в медиахолдинге Сильвио Берлускони и занималась бизнесом.

Ванья Хадзович

Фото © CEN

Ванья приобрела известность после того, как начала работать советником министра иностранных дел Сербии. Вернее, после того, как в Сети стали появляться её горячие снимки в нижнем белье. В её послужном списке также должность заместителя руководителя молодёжного крыла Социалистической партии Сербии.

Рания аль-Абдулла

Фото © Instagram / queenrania