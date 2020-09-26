Стало известно, кто представит Россию на "Детском Евровидении"

На "Детском Евровидении" (Junior Eurovision) в 2020 году Россию представит 11-летняя певица из Санкт-Петербурга София Феськова. Девочка прошла серьёзный конкурсный отбор.

— София Феськова с песней "Мой день" представит Россию на песенном конкурсе "Детское Евровидение — 2020", — поздравили конкурсантку в "Инстаграме" академии Игоря Крутого, которая организовала национальный отбор на мероприятие. Решение принимали по итогам голосования жюри и интернет-зрителей.

Сама девочка в соцсетях написала, что будет стараться не подвести родную страну на конкурсе. Она также поблагодарила всех, кто верил в неё и голосовал за то, чтобы она добилась цели.

— У меня были достойные и сильные конкуренты. Впереди ответственный момент — представлять Россию на международном конкурсе в Польше. Рада, что всем понравилась моя песня, — цитирует её слова РИА "Новости".

Напомним, финал национального отборочного тура на "Детское Евровидение" на днях завершился в Москве. В нём участвовало 11 конкурсантов из разных регионов страны. Финал "Детского Евровидения — 2020" пройдёт в Польше 29 ноября. Он будет организован в формате телемоста в связи с ограничениями из-за коронавируса.