Начальник Генерального штаба Вооружённых сил РФ генерал армии Валерий Герасимов, обсуждая проведение учений "Кавказ-2020", отметил, что российское оборонное ведомство проводит открытую политику, в отличие от США и их партнёров по НАТО. Об этом он заявил в беде с RT.

— Министерство обороны России вообще проводит очень открытую политику. Мы об этих учениях объявили на коллегии Министерства обороны в декабре прошлого года. За десять дней до начала учений заместитель министра обороны Фомин Александр Васильевич провёл брифинг со всеми атташе. Рассказал им о целях, задачах и составе, о ходе учений, — сообщил Герасимов, отметив, что были оповещены также ОБСЕ, Соединённые Штаты и другие страны НАТО.

Начальник Генштаба ВС также подчеркнул, что на учения были приглашены все атташе, с которыми провели брифинг. Однако со стороны Вашингтона и его партнёров по НАТО таких действий нет, а объявления об учениях носят довольно общий характер, указал Герасимов.

Он также отметил, что Россия реагирует на пролёт авиации НАТО вблизи её границ, а кроме того, тренирует все дежурные смены, боевые расчёты противовоздушной обороны, авиации и пунктов управления по полётам. Герасимов добавил, что со стороны РФ поступали предложения уточнить имеющиеся соглашения по предотвращению опасной военной деятельности в воздухе и на море. Однако пока они так и остались без ответа.

Начальник Генштаба ВС подчеркнул, что Москва не хочет инцидентов, которые могут привести к конфликтным ситуациям, поэтому военные лётчики и командиры кораблей ведут себя "сдержанно и в соответствии с действующими международно-правовыми документами".