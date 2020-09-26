Один человек пострадал при взрыве на автомойке в Сочи

Пожар, сильное задымление и яркая огненная вспышка. Такую картину увидели жители Сочи, находившиеся рядом с ТРЦ "Моремолл" днём в субботу.

Случившееся записала камера авторегистратора одного из водителей. На кадрах видно сильное задымление на мойке рядом с торговым центром. Потом из-за здания вырвалось пламя.

По данным радио Sputnik, на автомойке загорелся рекламный баннер, после чего пламя перекинулось на строение. Пресс-секретарь ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю Никита Гавриляк заверил, что пожарные прибыли на место и всё потушили, "проблем нет". Один человек получил ожоги.