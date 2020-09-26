"Зенит" в пух и прах расправился с "Уфой", но, кажется, лишился ключевых игроков перед матчем со "Спартаком"

Петербургский "Зенит" разгромил дома "Уфу" со счётом 6:0. Иранский лидер Сердар Азмун оформил дубль, а Артём Дзюба — хет-трик (один гол с пенальти). Ещё один мяч — у Алексея Сутормина.
Радость сине-бело-голубых портят только травмы ключевых игроков. Так, матч продолжить из-за травм не смогли Деян Ловрен, Малком и Азмун. О характере их повреждений сообщат позже, но беда в том, что уже в следующем туре "Зениту" играть с принципиальным противником — московским "Спартаком". Ко всему прочему это будет и матч за первое место в турнирной таблице. У обеих команд после девяти туров 20 очков.
РПЛ. 9-й тур
"Зенит" — "Уфа" — 6:0
Голы: Азмун 24' (1:0), Дзюба 32' (2:0, пенальти), Азмун 61' (3:0), Дзюба 72' (4:0), 88' (5:0), Сутормин 90+2' (6:0)
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