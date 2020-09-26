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Звёзды "Игры престолов" Кит Харингтон и Роуз Лесли станут родителями

Фотосессию актрисы в интересном положении опубликовал один из журналов.

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Фото © Instagram / kino_novosti_serials

Звёзды сериала "Игра престолов" Кит Харингтон и Роуз Лесли скоро станут родителями. Подтвердить слухи об интересном положении 33-летней актрисы пара решила с помощью фотосессии.

Фото © Instagram / ursula_lake

Фото © Instagram / ursula_lake

Снимки Лесли с округлившимся животиком опубликовал британский журнал Make. С журналистами актриса также поделилась, что вместе с супругом они купили особняк в Восточной Англии.

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