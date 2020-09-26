Звёзды "Игры престолов" Кит Харингтон и Роуз Лесли станут родителями

Звёзды сериала "Игра престолов" Кит Харингтон и Роуз Лесли скоро станут родителями. Подтвердить слухи об интересном положении 33-летней актрисы пара решила с помощью фотосессии.
Фото © Instagram / ursula_lake
Снимки Лесли с округлившимся животиком опубликовал британский журнал Make. С журналистами актриса также поделилась, что вместе с супругом они купили особняк в Восточной Англии.
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