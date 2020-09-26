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Учёные заявили, что курение и ожирение повышают риск развития сепсиса при CoViD-19

Для объективности они подкрепили свои данные генетическими исследованиями, получившими название "менделеевская рандомизация".

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Фото © Pixabay

Группа специалистов Великобритании, Норвегии и США заявила, что высокий индекс массы тела (ИМТ) и курение повышают риск поражения лёгких и других жизненно важных органов при коронавирусе, а также резко снижают иммунитет человека, что приводит к развитию сепсиса, который почти не поддаётся интенсивной терапии. К такому выводу учёные пришли в статье, опубликованной в журнале Американской кардиологической ассоциации Circulation.

Уточняется, что исследование проходило под руководством доктора Дипендера Гилла, научного сотрудника Университета Святого Георгия, Лондонского университета и Имперского колледжа Лондона. Исследователи проанализировали состояние пациентов, у которых коронавирус протекает в тяжёлой форме. При этом они страдали ожирением и курили.

Учёным удалось изучить истории болезни более трёх тысяч человек, которые тяжело болели CoViD-19, а также свыше десяти тысяч досье пациентов с развившимся на терминальной стадии заболевания сепсисом в Великобритании и Норвегии.

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При тяжёлом течении болезни появляется достаточное количество антител, что позволяет не вакцинироваться.

Курение и ожирение всегда отягощают течение многих заболеваний, чаще сердечно-сосудистых болезней, инсульта, онкологических заболеваний и многих других. Но мы впервые озадачились проблемой практически катастрофического ухудшения состояния здоровья больных CoViD-19, подключив и генетическое исследование этой категории больных, — уточнил доктор Гилл.

Добавим, что для того, чтобы работа была объективной, специалисты подкрепили свои данные генетическими исследованиями, которые получили название "менделеевская рандомизация". Этот метод помогает использовать генетику в качестве некоего контроля за результатами работы, делая их менее предвзятыми.

Не хотелось бы повторять банальности, но именно курение, по нашим данным, вкупе с ожирением намного осложняет течение CoViD-19, — резюмировал научный сотрудник Кардиффского университета Марк Понсфорд.

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Дискуссия, вероятно, пройдёт на следующей неделе.

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