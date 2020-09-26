Принципы начисления доплат врачам за борьбу с коронавирусом могут обсудить на площадке кабмина

Обсуждение новых подходов к работе медицинского персонала и оказанию медпомощи в условиях пандемии, а также совершенствования системы дополнительных выплат врачам может состояться на площадке Кабмина РФ. Об этом со ссылкой на источник в российском правительстве сообщает ТАСС.
По словам собеседника агентства, провести дискуссию предложили представители медицинской общественности. Такая встреча с обсуждением совершенствования принципов начисления доплат медперсоналу за работу с пациентами с коронавирусом может пройти на следующей неделе.
Осталась неделя. Какие выплаты нужно успеть получить до 30 сентября30 сентября заканчивается срок приёма заявлений на целый ряд социальных выплат. Если не оформить документы до конца месяца, то получить пособия уже не удастся. К тому же меняется и порядок получения некоторых выплат. Какие проблемы могут возникнуть при оформлении документов и на что обращать внимание, чтобы не остаться без положенных денег?
Сделать выплаты более адресными и соответствующими принципам социальной справедливости ранее предложили замглавврача по медицинской части ГКБ Уфы Владислав Голубятников, главный врач Таганрогской городской больницы скорой медицинской помощи Дмитрий Сафонов и главный врач стационара Национального медико-хирургического центра имени Н.И. Пирогова Виталий Гусаров.
Напомним, стимулирующие выплаты медицинским работникам были продлены на сентябрь, для соцработников их пролонгировали до 15 октября 2020 года.
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