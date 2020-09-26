Принципы начисления доплат врачам за борьбу с коронавирусом могут обсудить на площадке кабмина

Осталась неделя. Какие выплаты нужно успеть получить до 30 сентября 30 сентября заканчивается срок приёма заявлений на целый ряд социальных выплат. Если не оформить документы до конца месяца, то получить пособия уже не удастся. К тому же меняется и порядок получения некоторых выплат. Какие проблемы могут возникнуть при оформлении документов и на что обращать внимание, чтобы не остаться без положенных денег?