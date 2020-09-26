Блогерша поборола переедание и в честь этого прошлась в бикини, но прохожие были не рады увиденному

В детстве у Киры были проблемы с перееданием. Однако любящие родители делали всё возможное, чтобы дочка поддерживала сбалансированную и здоровую диету. Повзрослев и уехав из родительского дома, девушка всё с большим трудом могла придерживаться своего привычного рациона, особенно в компании других людей. Всё приводило к тому, что в обществе британка ничего не ела, но, придя домой, набивала живот чем попало. Это расстройство пищевого поведения принято называть компульсивным перееданием.

Фото © Instagram / binge.to.bopo

Конечно, переедание негативно повлияло не только на физическое здоровье девушки, но и на ментальное. Набрав почти 20 кг всего за год, она с трудом могла принимать своё тело.

Это продолжалось годами, моё психическое здоровье постепенно ухудшалось. У меня были срывы, и я запиралась на несколько дней рыдая. В конце концов я поняла, что мне нужна помощь. В 2016 году я пошла к психологу, меня направили на консультацию, и в первый же сеанс мне официально поставили диагноз: компульсивное переедание Кира Джексон

Когда специалист впервые сказал это Кире, она не смогла сдержать слёз. Всё это время девушка думала, что она просто ленивая и любит поесть. Её, наконец, обнадёжили — проблема не в животе, а в голове. Кира начала регулярно ходить к психологу, прорабатывая свои проблемы с едой. Когда врач посоветовал девушке вести дневник, она создала открытый инстаграм-аккаунт, в котором не только записывала свои переживания, но и общалась с другими девушками со схожими проблемами.

Фото © Instagram / binge.to.bopo

С тех пор прошло четыре года, девушка смогла побороть переедание и принять своё тело. Сейчас на её аккаунт подписаны почти восемь тысяч человек, которые в восторге от фотографий британки. Хотя, конечно, хейтеры находятся везде. Например, недавно Кира в компании единомышленниц опробовала себя в роли модели. Они прогулялись по Тауэрскому мосту в одних бикини, и всё это показывали по национальному телевидению. Хоть посыл был позитивным, не все зрители смогли понять, зачем это всё было нужно, пишет Metro.