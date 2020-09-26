Блогерша поборола переедание и в честь этого прошлась в бикини, но прохожие были не рады увиденному

В детстве у Киры были проблемы с перееданием. Однако любящие родители делали всё возможное, чтобы дочка поддерживала сбалансированную и здоровую диету. Повзрослев и уехав из родительского дома, девушка всё с большим трудом могла придерживаться своего привычного рациона, особенно в компании других людей. Всё приводило к тому, что в обществе британка ничего не ела, но, придя домой, набивала живот чем попало. Это расстройство пищевого поведения принято называть компульсивным перееданием.
Конечно, переедание негативно повлияло не только на физическое здоровье девушки, но и на ментальное. Набрав почти 20 кг всего за год, она с трудом могла принимать своё тело.
Это продолжалось годами, моё психическое здоровье постепенно ухудшалось. У меня были срывы, и я запиралась на несколько дней рыдая. В конце концов я поняла, что мне нужна помощь. В 2016 году я пошла к психологу, меня направили на консультацию, и в первый же сеанс мне официально поставили диагноз: компульсивное переедание
Когда специалист впервые сказал это Кире, она не смогла сдержать слёз. Всё это время девушка думала, что она просто ленивая и любит поесть. Её, наконец, обнадёжили — проблема не в животе, а в голове. Кира начала регулярно ходить к психологу, прорабатывая свои проблемы с едой. Когда врач посоветовал девушке вести дневник, она создала открытый инстаграм-аккаунт, в котором не только записывала свои переживания, но и общалась с другими девушками со схожими проблемами.
С тех пор прошло четыре года, девушка смогла побороть переедание и принять своё тело. Сейчас на её аккаунт подписаны почти восемь тысяч человек, которые в восторге от фотографий британки. Хотя, конечно, хейтеры находятся везде. Например, недавно Кира в компании единомышленниц опробовала себя в роли модели. Они прогулялись по Тауэрскому мосту в одних бикини, и всё это показывали по национальному телевидению. Хоть посыл был позитивным, не все зрители смогли понять, зачем это всё было нужно, пишет Metro.
Думаю, люди смотрят на всё это иначе. Им просто трудно понять, почему кто-то с РПП (компульсивным перееданием) не может просто перестать есть. Но на мою страницу заходили и люди, которые читали мои посты и говорили: "Кажется, у меня то же самое и мне нужно поговорить с кем-то", а потом оказывается, что это действительно их диагноз
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