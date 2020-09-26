Как выглядят звёзды-вегетарианцы и знаменитые мясоеды в одном и том же возрасте: 10 примеров

Сегодня вегетарианство уже не воспринимается как нечто экстравагантное, но и сказать, что этот образ жизни не вызывает споров, тоже нельзя. Мы задались вопросом, влияет ли избирательность в пище на внешность знаменитых людей? Что из этого получилось, судить вам.

Сати Казанова и Светлана Ходченкова (37 лет)

Фото © Instagram / satikazanova / svetlana_hod4enkova

Сати Казанова перешла на вегетарианство восемь лет назад. Она любит готовить овощные супы и салаты. При этом певица никогда публично не высказывалась с критикой людей, которые не отказывают себе в мясе.

Светлана Ходченкова после дебюта в фильме "Благословите женщину" сразу сбросила 20 килограммов. При этом она отказывала себе разве что в выпечке. Актриса предпочитает питаться пять раз в день, но малыми порциями.

Павел Дуров и Данила Козловский (35 лет)

Фото © Instagram / durov / danilakozlovsky

Уже 10 лет Павел Дуров не употребляет мяса и молочных продуктов. Также он не пьёт кофе, не курит, занимается спортом и вообще ведёт здоровый образ жизни. А если серьёзно, то Павел вдохновил многих поклонников на то, чтобы в корне изменить своё отношение к еде и здоровью.

Ровесник Дурова Данила Козловский тоже выглядит отлично, но в еде не столь избирателен. Хотя актёру, надо отдать должное, труднее держать себя в прекрасной форме хотя бы потому, что иногда ему нужно набрать вес для определённой роли.

Елена Темникова и Елизавета Боярская (35 лет)

Фото © Instagram / lenatemnikovaofficial / lizavetabo

Елена Темникова не ест пищу животного происхождения, потому что очень любит животных. Впрочем, однажды она попробовала мясо, приготовленное её бывшим возлюбленным Артёмом Фадеевым.

Актриса Елизавета Боярская тоже весьма требовательна к своему рациону. Если она и ест мясо, то только отварное и постное. Её выбор обусловлен гипоаллергенной диетой, которая помогает ей держать в форме не только себя, но и детей.

Валерия и Алика Смехова (52 года)

Фото © Instagram / valeriya / alika_smekhova

Певица Валерия стала вегетарианкой из-за бывшего мужа Александра Шульгина, который предпочитает только пищу растительного происхождения. Впрочем, сейчас Валерия говорит, что может позволить себе мясо в любой момент, но не видит в этом необходимости.

У певицы и актрисы Алики Смеховой тоже непростые отношения с диетой. Она предпочитает есть супы без мяса, а из молочного — только овечьи и козьи продукты. Мясо она ест, но в умеренных количествах.

Николай Дроздов и Виктор Мережко (83 года)

Фото © Facebook / GreenArtProject / Globallookpress

Главный любитель животных в стране не ест мясо не потому, что ему их жалко, а потому, что пришёл к этому через йогу. Николай Дроздов также не ест и рыбу, зато легко может искупаться в ледяной проруби и не имеет вредных привычек.