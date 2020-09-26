Интимные традиции японцев. Секс с осьминогом, позорная девственность, фуд-фетиш

Специфика такой религии, как синтоизм, или японское язычество, до сих пор влияет на местную культуру. Отразилось это и на интимных традициях жителей Страны восходящего солнца. Когда американская военная эскадра во главе с коммодором Мэттью Перри насильно открыла Японию в XIX веке, пуритане были в шоке от японских представлений о сексуальности, и одновременно их раздирало любопытство. Вопросов у янки было много: "Почему девственность здесь не в почёте?", "Откуда пошли фантазии о сексе с морскими тварями?", "Как сближаются японские боги?"

Япония возникла в результате любви богов

Идея секса как соединения начал и истока всего сущего не новость, но японская мифология предельно буквальна. Согласно преданию, супружеская чета богов Идзанаги и Идзанами, ступив на небесный плавучий мост, производила долгую манипуляцию с копьём, опущенным в воду, а когда его достали, с острия оружия капала морская пена, которая при сгущении образовала первый остров. Также Идзанаги намекал на то, что у него есть "место, которое у него выросло", а Идзанами — на "место, которое у неё не выросло". Потом супруг предложил соединить эти места и родить страну, и эту идею супруга приняла с восторгом. Так и родилась Страна восходящего солнца — вследствие чувственной любви.

Совокупление девушки и осьминога

Фото © wikipedia

Есть две самые знаменитые японские гравюры — "Большая волна в Канагаве" и "Сон жены рыбака", обе за авторством художника Хокусая. Вторая повествует о сексе девушки с осьминогом, где морская тварь доставляет сладострастнице оральное наслаждение. Сюжет основан на древнем мифе о ныряльщице за жемчугом, которая для того, чтобы вернуть принцу, своему будущему жениху, фамильную драгоценность, ныряет в морскую пучину и предаётся страсти с осьминогом. Этот миф оказался настолько популярным и живучим, что перекочевал в японские мангу и хентай.

"Весенние картинки", или японская Камасутра

Фото © wikipedia

Японцы никогда не стыдились наготы, однако и не поэтизировали её подобно древним грекам. Все эротические подробности не были предметом эстетического любования, они были делом техники. Стены в домах украшались картинами с изображением природы. Для возлюбленных же существовало пособие сюнга, или "весенние картинки", наподобие индийской Камасутры, где также рассказывалось о самых разнообразных позах в картинках, к которым давались пояснения. "Весенние картинки" были заимствованы из Китая и усовершенствованы японцами. В XVII веке сюнга получила максимальное распространение, в это же время её пытались запретить, но тщетно. Этот жанр ушёл в историю в XIX веке с распространением фотографий, в том числе порнографических.

Зачем нужна девственность, если есть йобаи?

До проникновения на территорию Японии христианства целомудренность не считалась добродетелью, напротив, взрослый девственник или девственница выглядели подозрительно. Секс до брака приветствовался и даже нашёл воплощение в традиции "ночных хождений", или йобаи. Парень, возжелавший девушку, мог спокойно прийти в дом и заняться с ней любовью, главное было соблюсти пару формальностей. Он должен был прийти ночью, прокравшись как ниндзя, при этом ему было необходимо раздеться (существовало поверье, что голый человек не придёт с дурными намерениями и что на него нельзя нападать). Затем необходимо было подкрасться к объекту страсти и предложить ей заняться сексом. Чаще всего девушка соглашалась, но предупреждала, что делать всё надо очень тихо, чтобы не услышали отец и мать. Родители, как правило, обо всём знали, но делали вид, что они "не при делах". Но однажды, согласно ритуалу, они должны были ворваться в спальню, разоблачить йобаиста и потребовать от него, как от честного человека, жениться на их дочери. Традиция йобаи просуществовала до 1868 года, то есть до революции Мэйдзи.

До этого же времени сохранялись феодальные порядки, и, к примеру, мужчина более низкого социального статуса не имел ничего против, если аристократ захочет его невесту. Знати вообще полагалось заниматься сексом со всем, что движется. Если аристократа не одолевала похоть, это ставило под сомнение его власть.

Во всём виноват слабый пол

Тем не менее о равноправии не могло быть и речи. Если чем Япония и похожа на Европу, так это тем, что мужская похоть, или сукэбэ, считалась делом естественным, а вся вина за разврат перекладывалась на слабый пол. Даже такие формы проявления сексуальности, как покупка ношеных женских трусиков (бурусэра) и сожительство зрелых мужчин со школьницами, домогательства в общественных местах к незнакомкам (тикан) долгое время считались делом нормальным. Женщина в сексе должна быть пассивной, считалось, что ей не нужно усилий для того, чтобы провоцировать на похоть. Искусство помогало слабому полу взять реванш — на гравюрах женщины часто изображались в активной позиции.

Мужчине полагалось четыре женщины

С начала XVII и вплоть до середины XIX века стало принято разграничивать женщин по их функциональной принадлежности. Жена и мать рожали новых солдат империи и не были предназначены для сексуальных утех или для романтики. Фактически представление японцев о предназначении женщины ничем не отличается от немецкого императива kinder, küche, kirche ("дети, кухня, церковь"). С гейшами же можно было поговорить о прекрасном, получить "интеллектуальный оргазм" (секс тоже был возможен, но для этого приходилось выложить кругленькую сумму за эксклюзив), а предаться разврату во всех его формах сподручнее всего было с проститутками. Таким образом, каждому мужчине полагалось четыре женщины: мать, жена, гейша и проститутка. После американской оккупации понятия "гейша" и "проститутка" смешались. Солдаты хотели секса и экзотики, и, чтобы набить себе цену, местные путаны наряжались под гейш. Так возник стереотип о том, что гейши — те же проститутки.

Женское тело — поднос для суши и роллов

Настоящие японские гурманы чтут искусство ниотаймори, то есть поедание блюд традиционной кухни с обнажённого женского тела. Интимная зона прикрывается листком лотоса, и начинается сервировка. Икру лосося полагается класть на область сердца, так как это лакомство придаёт мужчине силу, рыбу-меч — на живот, потому что там, по преданию, находится душа. В произвольном порядке укладывается угорь, но он является важным блюдом в рационе, так как символизирует мужскую силу. Естественно, что не все сословия практиковали ниотаймори, так как для этого нужно было принадлежать к аристократии. Крестьяне питались просто и без изысков, сидя на татами и поедая палочками рис с соевым соусом из чаши чаван. Сегодня ниотаймори — привилегия туристов, охочих до экзотики. Стоит это удовольствие недёшево.