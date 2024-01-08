Стеснительный секс-символ и пьяный Данелия: Как снимали комедию "Афоня" Оглавление Если профукал жизнь — значит, профукал Прости, Саша, я испортил сценарий Подковёрные интриги Госкино Никулин в роли Борщова Алкоголик Федул затмил Афоню Самокритичный секс-символ Жена ученика Данелии выгнала знаменитого пьяного режиссёра Тема суицида в советской классике Впервые "Афоня" вышел на экраны в октябре 1975 года. Картину за год посмотрело 62 миллиона человек. Редкий случай в карьере режиссёра Георгия Данелии, когда картина пришлась по вкусу всем. Процесс съёмок фильма оброс кучей слухов, не обошлось и без скандалов. 161099 161099 Кадр из фильма "Афоня" / © Кинопоиск

Если профукал жизнь — значит, профукал

Разногласия сценариста Александра Бородянского и Данелии начались с того, что каждый по-своему видел настроение "Афони". — Моя идея сценария была такая: "Горюй", то есть не "живи и горюй", но, если ты профукал жизнь, значит, профукал. А Георгий Николаевич считал, что у него и так жизнь сложная, чтобы ещё кино снимать в мрачной тональности. Он говорил: "Я должен кино делать в тональности "радуйся". Но материал сценария не давал это сделать, это же не оптимистичный сценарий, — рассказывал сценарист Александр Бородянский. — Из-за этого Георгию Данелии пришлось изрядно помучиться.

Кадр фильма "Афоня" / © Кинопоиск

Прости, Саша, я испортил сценарий

Когда Данелия сделал режиссёрский сценарий, перемены не обрадовали Бородянского. Но, как человек тактичный, он не мог сказать об этом Данелии напрямую. Однажды он пришёл к нему в гости, чтобы, собравшись с духом, сказать всё-таки, что он думает. Однако, когда Данелия спросил его, он только и смог сказать: "Нормально". В ответ режиссёр тяжело вздохнул, произнёс: "По-моему, получилось говно. Прости", — и швырнул сценарий в корзину для бумаги. Начали переписывать сцены заново.

Подковёрные интриги Госкино

Изначально "Афоню" должны были снимать на студии имени Довженко, и ставить его предстояло Леониду Осыке. Потом сценарий передали на "Мосфильм", а Бородянский даже не был инициатором этого, хотя некоторые так думают. На него одновременно обиделись актёр Борислав Брондуков, изначально претендовавший на главную роль, режиссёр Леонид Осыка, потому что ему сказали, что это Бородянский отдал сценарий на "Мосфильм", и сам Георгий Данелия, потому что Бородянский не желал изменять своему слову и менять студии. Но как раз в то время сценарий "Афони" выиграл в конкурсе — и Госкино посчитало, что теперь он не принадлежит сценаристу, а является достоянием государства.

Никулин в роли Борщова

Когда 28-летний Александр Бородянский писал сценарий, он держал в голове молодого Юрия Никулина. Но не того Никулина, которого все знали по роли Балбеса из знаменитого трио, в которое также вошли Вицин и Моргунов, а Никулина образца драмы Льва Кулиджанова "Когда деревья были большими". Бородянский представлял себе такого весёлого разгильдяя, но не красавчика. Но в таком случае "Афоня" бы зазвучал совсем по-другому, и это был бы уже фильм Бородянского, а не Данелии.

Кадр из фильма "Афоня" / © Кинопоиск

Алкоголик Федул затмил Афоню

В процессе проработки сценария выяснилось, что алкоголик Федул, которого сыграл Борислав Брондуков, стал затмевать Афанасия Борщова. — В нём меньше глубины, но он более эффектный. Я всегда удивлялся, почему люди смеются над этой его фразой "Гони рубль, родственник", не видел я в этом ничего смешного, а потом понял, что всё дело в Брондукове, как он это произносил. Был бы другой актёр, было бы не смешно, — отмечает сценарист. Сценарий переписали, но всё равно Федул остался одним из самых ярких персонажей.

Самокритичный секс-символ

Кадр из фильма "Афоня" / © Кинопоиск

В одной из сцен герой Куравлёва должен был лежать с героиней Евгении Симоновой в одной постели. Леонид возмутился, сказав, что он не Ален Делон, чтобы обнажаться, и наотрез отказался снимать майку. Хотя многие считали его парнем хоть куда. Как отмечает сам Александр Бородянский, из всех кандидатов Куравлёв был самым обаятельным, и ему зритель был готов простить то, что не простил бы Высоцкому или Караченцеву, которые тоже пробовались на роль Афанасия Борщова. — Правда, если бы он был лысый и без парика, может быть, он не был бы таким красавчиком, — смеётся сценарист.

Жена ученика Данелии выгнала знаменитого пьяного режиссёра

В Афоне Георгий узнал себя, особенно его умилил эпизод, в котором подруга Борщова в исполнении Нины Руслановой выгоняет из дома пьяного штукатура Колю и бьёт возлюбленного. Аналогичный случай был в жизни самого режиссёра. Однажды он напился со своим учеником и пришёл к нему домой. Супруга ученика, недолго думая, выгнала знаменитость взашей, возмутившись его непотребным видом. И вообще Данелия считал, что "Афоня" — это фильм про него.

Тема суицида в советской классике

Кадр из фильма "Афоня" / © Кинопоиск

В процессе написания сценария Александр Бородянский давал интервью и ещё не знал, какой он будет. Тогда он учился заочно и был в Москве проездом. С ним занималась его второй мастер Вера Тулякова (первый мастер Илья Вайсфельд вообще сценарий "Афони" разгромил). И вот с ней Бородянский как-то встретился и сказал, что хочет сделать сценарий про маляра. Она спросила, про что он будет. А он ещё не знал об этом и начал так: "Ну, там будет девушка, которая его любит, а он её не любит, и она повесится". А Вера Владимировна таким трагическим голосом: "Саша, ни в коем случае не делайте так, чтобы героиня повесилась". Он ей тогда сказал: "Хорошо, хорошо, она не умрёт". С тех пор пошли слухи, что Афанасий покончит с собой. А Афоня должен был в деревню поехать после увольнения.

— Я же, когда пишу сценарии, не знаю, что будет дальше. Я же не знал, что он у меня в деревню должен ехать или там покончить с собой. Тем более что такой герой и не мог покончить с собой после того, как его уволили, — смеётся сценарист.

Единственное, что ждало героя в первоначальном сценарии, — одиночество и моральное поражение. Он должен был вернуться в город и, проходя мимо кинотеатра, увидеть весёлых людей и пёструю афишу, которые бы создали контраст с его разбитой "профуканной" жизнью.

Авторы Мари Медведева