Тысячи противников карантина из-за коронавируса вышли на акцию протеста в Лондоне — видео

Масштабная акция протеста проходит в столице Великобритании. Тысячи людей вышли на улицы Лондона, протестуя из-за повторного введения карантина.
Те, кто не считает коронавирус опасным, вышли на Трафальгарскую площадь. На место демонстрации прибыла полиция. По данным Би-би-си, не обошлось без жертв. Особо рьяные протестующие повздорили с полицией. В итоге четверо сотрудников правоохранительных органов получили травмы, а десять нарушителей порядка задержаны.
Thousands and Thousands gather at Trafalgar Square in London for anti lockdown protest #antilockdown .... lots of police presence.... I predict trouble pic.twitter.com/iiCaMiJ132— Paul Brown🇬🇧 Browns 🏈/ Food 🌶/ London💂Vlogger (@PaulBrown_UK) September 26, 2020
Отмечается, что, по оценкам британских СМИ, число протестующих — примерно 10–15 тысяч человек. Однако официальных данных ни со стороны полиции, ни от организаторов протеста пока нет. Известно только, что митингующие двинулись от Трафальгарской площади в сторону Гайд-парка.
Напомним, что ограничения в Великобритании введены в связи с ростом числа случаев заражения коронавирусом. Там запрещено собираться группами из более чем шести человек. Однако на протестные акции это правило не распространяется. Есть только условие, что участники митингов обязаны соблюдать социальную дистанцию.
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Ранее в Великобритании установили рекорд по числу подтверждённых случаев коронавируса за сутки — болезнь выявили у 6634 человек. Общее число заразившихся коронавирусом в стране превышает 416 тысяч, а умерло от болезни 41 902 пациента.
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