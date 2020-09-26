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В Саранске легковой автомобиль попал в смертельное ДТП, уходя от полиции — видео

Из трёх человек в машине выжил только один.

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Видео © Пресс-служба УМВД РФ по Республике Мордовия

Настоящая погоня развернулась накануне ночью в Саранске. Три человека на своём Opel Vectra мчались с выключенными фарами. Это вызвало подозрения у сотрудников ГИБДД, и те потребовали, чтобы машина остановилась. Однако автомобиль только ускорился.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Республике Мордовия, водитель легкового автомобиля проигнорировал требование инспектора об остановке и попытался скрыться. Он неоднократно совершал опасные манёвры. При выполнении одного из поворотов он не справился с управлением и влетел в опору освещения.

Фото © Пресс-служба УМВД РФ по Республике МордовияФото © Пресс-служба УМВД РФ по Республике Мордовия

Фото © Пресс-служба УМВД РФ по Республике Мордовия

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В результате ДТП 19-летний водитель и пассажир автомашины — 33-летний мужчина — от полученных травм скончались до приезда врачей, ещё один пассажир — 19-летний молодой человек — госпитализирован, — отметили в ведомстве.

Там добавили, что по данному факту назначен ряд экспертиз, проводится доследственная проверка.

Таксист в Петербурге уходил от погони и вытолкнул из салона пассажирку

Остановить машину удалось после стрельбы по колёсам.

Ранее в Сети появились кадры жуткой автомобильной аварии на федеральной трассе в Усольском районе Иркутской области. На записи регистратора одного из грузовиков видно, как внезапно перед ним на большой скорости с правой обочины выскакивает Toyota Cresta. Водитель, вероятно, не справился с управлением, и машина начала неконтролируемый манёвр в сторону полосы встречного движения. Как раз в этот момент навстречу иномарке двигался другой грузовик.

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