В Саранске легковой автомобиль попал в смертельное ДТП, уходя от полиции — видео

Видео © Пресс-служба УМВД РФ по Республике Мордовия

Настоящая погоня развернулась накануне ночью в Саранске. Три человека на своём Opel Vectra мчались с выключенными фарами. Это вызвало подозрения у сотрудников ГИБДД, и те потребовали, чтобы машина остановилась. Однако автомобиль только ускорился.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Республике Мордовия, водитель легкового автомобиля проигнорировал требование инспектора об остановке и попытался скрыться. Он неоднократно совершал опасные манёвры. При выполнении одного из поворотов он не справился с управлением и влетел в опору освещения.

— В результате ДТП 19-летний водитель и пассажир автомашины — 33-летний мужчина — от полученных травм скончались до приезда врачей, ещё один пассажир — 19-летний молодой человек — госпитализирован, — отметили в ведомстве.

Там добавили, что по данному факту назначен ряд экспертиз, проводится доследственная проверка.