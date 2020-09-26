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"Спартак" одержал волевую победу над "Амуром"

Команда Олега Знарка прервала четырёхматчевую безвыигрышную серию.

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Фото © Twitter / Spartak Moscow

Московский "Спартак" одержал волевую победу над хабаровским "Амуром" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча состоялась в Москве на "ЦСКА-арене" и закончилась со счётом 3:1 в пользу красно-белых.

Спартаковцам пришлось отыгрываться после гола нападающего хабаровчан Томаша Загорна, забитого чехом за четыре минуты до конца первого периода.

Второй игровой отрезок остался за подопечными Олега Знарка. На 10-й минуте периода нападающий хозяев Максим Цыплаков восстановил равновесие в счёте, а когда до второго перерыва оставалось сорок секунд, форвард Сергей Широков вывел москвичей вперёд — 2:1.

Упрочил преимущество "Спартака" в середине заключительного периода чешский легионер красно-белых Лукаш Радил — 3:1.

Таким образом, спартаковцы прерывают четырёхматчевую безвыигрышную серию и с семью набранными очками поднимаются на восьмое место в Западной конференции. Для "Амура" это девятое поражение в одиннадцати играх нынешнего чемпионата.

Регулярный чемпионат КХЛ

  • "Спартак" — "Амур" — 3:1 (0:1; 2:0; 1:0)
  • "Салават Юлаев" — "Витязь" — 6:5 (2:3; 2:1; 2:1)

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