"Опасные личности". Джонсон назвал "полоумными" сторонников антипрививочного движения

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал сторонников антипрививочного движения "полоумными". Об этом он заявил в своём выступлении на общеполитических дебатах 75-й сессии Генассамблеи ООН.

Он отметил, что сегодня, когда все стремятся создать вакцину от коронавируса, ни в коем случае нельзя отступать от правил, сокращать клинические испытания или жертвовать безопасностью, чтобы быстрее получить результат.

— Будет ужасной трагедией, если из-за лишнего рвения мы сыграем на руку полоумным антипрививочникам, опасным личностям, одержимым навязчивыми идеями, которые выступают против самого принципа вакцинации и которые могут поставить под угрозу миллионы жизней, — сказал Джонсон.

Глава британского правительства подчеркнул, что от наличия доступной, безопасной и эффективной вакцины, где бы она ни была создана, зависит здоровье людей по всему миру. Он отметил, что было бы бессмысленно обсуждать этот вопрос "с точки зрения узконациональных интересов", а также аморально стремиться получить преимущество в создании вакцины, ведя нечестную игру.