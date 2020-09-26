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"Опасные личности". Джонсон назвал "полоумными" сторонников антипрививочного движения

Британский премьер отметил, что здоровье людей по всему миру зависит от наличия доступной, безопасной и эффективной вакцины от коронавируса.

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Борис Джонсон. Фото © ТАСС / Zuma

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал сторонников антипрививочного движения "полоумными". Об этом он заявил в своём выступлении на общеполитических дебатах 75-й сессии Генассамблеи ООН.

Он отметил, что сегодня, когда все стремятся создать вакцину от коронавируса, ни в коем случае нельзя отступать от правил, сокращать клинические испытания или жертвовать безопасностью, чтобы быстрее получить результат.

Будет ужасной трагедией, если из-за лишнего рвения мы сыграем на руку полоумным антипрививочникам, опасным личностям, одержимым навязчивыми идеями, которые выступают против самого принципа вакцинации и которые могут поставить под угрозу миллионы жизней, — сказал Джонсон.

В Великобритании зафиксировали рекордное число случаев коронавируса за всё время

Общее число заразившихся CoViD-19 в стране превышает 416 тысяч человек.

Глава британского правительства подчеркнул, что от наличия доступной, безопасной и эффективной вакцины, где бы она ни была создана, зависит здоровье людей по всему миру. Он отметил, что было бы бессмысленно обсуждать этот вопрос "с точки зрения узконациональных интересов", а также аморально стремиться получить преимущество в создании вакцины, ведя нечестную игру.

Ранее в Роспотребнадзоре назвали преимущества и недостатки разрабатываемых российских вакцин от коронавируса.

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