В Москве трёхлетний ребёнок выпал из окна девятого этажа и выжил

Трёхлетний ребёнок выпал из окна девятого этажа жилого дома на юге Москвы и сумел выжить. Разумеется, не обошлось без травм.

— По предварительной информации, 26 сентября ребёнок 2017 года рождения выпал из окна квартиры, расположенной на девятом этаже жилого дома на Кантемировской улице, он доставлен в больницу, — пояснила ТАСС представитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

Она также добавила, что по данному факту организована проверка исполнения требований законодательства о несовершеннолетних. Также будет дана оценка действиям родителей по воспитанию детей и исполнению своих обязанностей.