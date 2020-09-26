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В Москве трёхлетний ребёнок выпал из окна девятого этажа и выжил

Малыша госпитализировали с травмами.

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Фото © Pixabay

Трёхлетний ребёнок выпал из окна девятого этажа жилого дома на юге Москвы и сумел выжить. Разумеется, не обошлось без травм.

По предварительной информации, 26 сентября ребёнок 2017 года рождения выпал из окна квартиры, расположенной на девятом этаже жилого дома на Кантемировской улице, он доставлен в больницу, — пояснила ТАСС представитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

Оставила ребёнка без присмотра и ушла курить. В Челябинской области будут судить мать выпавшего из окна малыша

Мальчика спасли врачи.

Она также добавила, что по данному факту организована проверка исполнения требований законодательства о несовершеннолетних. Также будет дана оценка действиям родителей по воспитанию детей и исполнению своих обязанностей.

Ранее в Екатеринбурге семилетний первоклассник выпал из окна актового зала, расположенного на третьем этаже школы. Мальчик видимых повреждений не получил, однако его госпитализировали для наблюдения.

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