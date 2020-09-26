Пьяный житель Подмосковья напугал соседей выстрелами из автомата — видео

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В подмосковном Красногорске жителей испугали выстрелы, раздавшиеся посреди белого дня. Как оказалось, развлекался подобным образом 36-летний мужчина, проживающий на 15-м этаже одного из домов.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по региону, нарушителя спокойствия уже задержали, судя по внешнему виду, он был пьян.

— Мужчина был доставлен в отдел полиции для дальнейших разбирательств. По предварительной информации, он производил выстрелы из охолощённого автоматического оружия, — цитирует РИА "Новости" слова собеседника.

В результате происшествия никто не пострадал.