Старый китайский чайник из гаража британца продали за $495 тысяч

Судьба столового прибора не менее захватывающая, чем торги, прошедшие в Британии. Как рассказал уже бывший владелец чайника, он достался ему от деда. Тот во время Второй мировой войны привёз его из Азии. Сначала чайник украшал кабинет, а потом пылился в гараже. Обнаружив его вновь во время разбора вещей, мужчина захотел сдать находку в благотворительный магазин, но перед этим решил отнести её к оценщику.