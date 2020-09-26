Старый китайский чайник из гаража британца продали за $495 тысяч

Антикварный чайник времён правления китайского императора Цяньлуна нашёл нового владельца. Его продали на аукционе Hansons Auctioneer.
Судьба столового прибора не менее захватывающая, чем торги, прошедшие в Британии. Как рассказал уже бывший владелец чайника, он достался ему от деда. Тот во время Второй мировой войны привёз его из Азии. Сначала чайник украшал кабинет, а потом пылился в гараже. Обнаружив его вновь во время разбора вещей, мужчина захотел сдать находку в благотворительный магазин, но перед этим решил отнести её к оценщику.
Очки Ганди проданы на аукционе за 340 тысяч долларовПредыдущему владельцу аксессуар оказался не нужен, и он отдал его в аукционный дом.
Антиквары, разумеется, ахнули. Они внимательно изучили находку и посоветовали отдать чайник на аукцион. Так владелец кухонной реликвии и поступил. Стартовая цена была всего 50 тысяч долларов. Однако в процессе торгов она выросла почти в десять раз. За чайник "сражались" восемь человек. В итоге его купили за 495 тысяч долларов.
Ранее полиция Испании обнаружила на аукционе в британской столице пропавшую во время пересылки картину художника Жоана Миро.
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