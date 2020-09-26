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Тарифы на электроэнергию в России в 2020 году вырастут на 5%

Индексация, как ожидается, пройдёт в июле.

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Фото © Shutterstock

Министерство экономического развития РФ создало прогноз роста тарифов на электроэнергию на 2021–2023 годы, согласно которому они ежегодно будут увеличиваться на 5% для населения. Об этом говорится в опубликованном трёхлетнем макропрогнозе ведомства.

Отмечается, что индексация будет проводиться в июле. В текущем году тарифы также выросли во второй месяц лета на 5% для населения.

Согласно прогнозу тарифы для промышленных потребителей будут индексироваться в эти три года на 3%, как и ранее.

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