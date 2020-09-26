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Власти Харькова: Диспетчеры минуту не отвечали пилоту рухнувшего Ан-26 на запрос о посадке

Ранее сообщалось, что в авиакатастрофе погибло 26 человек.

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Фото © ТАСС / EPA

Глава Харьковской области Алексей Кучер заявил, что перед крушением военно-транспортного самолёта Ан-26 приоритет в посадке был отдан другому воздушному судну. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Украина 24".

С момента, когда пилот запросил посадку, люди, ответственные за эту посадку, ответили лишь через минуту. Якобы это произошло из-за того, что посадили другой борт. При этом ранее уже было понятно и известно, что один из моторов уже не работал… И вопрос: почему люди, которые отвечали за посадку, получив информацию о неисправном двигателе у самолёта с курсантами, отдали приоритет именно другому борту? А уже через минуту наши ребята потерпели крушение, — отметил Кучер.

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Парень не стал выпрыгивать из самолёта и начал оказывать помощь сослуживцу.

Кроме того, губернатор региона добавил, что следственным органам в первую очередь стоит отработать именно эту версию.

Напомним, Ан-26 разбился вечером 25 сентября недалеко от города Чугуева. По данным Генпрокуратуры Украины, в результате ЧП погибло 26 человек, всего на борту находилось 27 человек: семь членов экипажа и 20 курсантов. Губернатор Харьковской области Алексей Кучер сообщил журналистам, что это был учебный полёт. Он уточнял, что незадолго до катастрофы пилоты сообщили об отказе левого двигателя самолёта. 26 сентября в стране объявлен день траура.

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Выжить в авиакатастрофе удалось лишь одному человеку.

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