Власти Харькова: Диспетчеры минуту не отвечали пилоту рухнувшего Ан-26 на запрос о посадке

— С момента, когда пилот запросил посадку, люди, ответственные за эту посадку, ответили лишь через минуту. Якобы это произошло из-за того, что посадили другой борт. При этом ранее уже было понятно и известно, что один из моторов уже не работал… И вопрос: почему люди, которые отвечали за посадку, получив информацию о неисправном двигателе у самолёта с курсантами, отдали приоритет именно другому борту? А уже через минуту наши ребята потерпели крушение, — отметил Кучер.