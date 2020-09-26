Хакеры взломали сайт белорусских телеканалов и показывали там видео с протестов

Вечером 26 сентября белорусские хакеры, называющие себя "киберпартизанами", устроили атаку на официальный сайт Белтелерадиокомпании (БТРК), на котором идут прямые трансляции программ государственных телеканалов республики.

Уточняется, что несколько минут по ссылке прямого эфира телеканала "Беларусь 24" и "Беларусь 1" демонстрировалась нарезка кадров с оппозиционных телеграм-каналов страны, на которых показаны события во время несогласованных акций протеста.

Стоит отметить, что в настоящее время этот видеоклип и сам прямой эфир на сайте недоступны.