Хакеры взломали сайт белорусских телеканалов и показывали там видео с протестов

Вечером 26 сентября белорусские хакеры, называющие себя "киберпартизанами", устроили атаку на официальный сайт Белтелерадиокомпании (БТРК), на котором идут прямые трансляции программ государственных телеканалов республики.
Уточняется, что несколько минут по ссылке прямого эфира телеканала "Беларусь 24" и "Беларусь 1" демонстрировалась нарезка кадров с оппозиционных телеграм-каналов страны, на которых показаны события во время несогласованных акций протеста.
Стоит отметить, что в настоящее время этот видеоклип и сам прямой эфир на сайте недоступны.
Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, в которых с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. После этого в республике начались массовые протесты, которые продолжаются уже больше месяца. Оппозиция отказалась признавать итоги выборов и объявила о создании Координационного совета. Лукашенко назвал это попыткой захвата власти.
На Украине рассказали о "зашкаливающих рисках" из-за укрепления отношений РФ и БелоруссииТам также сожалеют из-за отказа Лукашенко от международного посредничества в вопросе урегулирования политкризиса в республике.
23 сентября внезапно прошла инаугурация Александра Лукашенко. Несколько европейских стран и США отказались признать его законным лидером Белоруссии, а в Евросоюзе заявили, что своими действиями Лукашенко усугубляет кризис в стране. Оппозиция республики объявила акцию неповиновения. Сам глава государства назвал упрёки "не то обидой, не то претензиями".
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