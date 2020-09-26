В Ростовской области тушат природный пожар площадью 100 га — видео

В Ростовской области ликвидирован крупный природный пожар на территории хутора Рогожкино Азовского района площадью 4 га. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Инцидент произошёл в городе Дунгуань, расположенном в южной китайской провинции Гуандун. По данным китайских СМИ, пострадавших нет.

Видео: в Китае случился пожар в здании Huawei Инцидент произошёл в городе Дунгуань, расположенном в южной китайской провинции Гуандун. По данным китайских СМИ, пострадавших нет.

В это же время в Аксайском районе области продолжается операция по тушению крупного природного пожара повышенной сложности, площадь которого возросла до 100 га. В ней задействовано 239 человек и 59 единиц техники, ситуация осложняется сильными порывами ветра и труднодоступностью местности.