Маск опубликовал снимок космического корабля Starship с хвостовым оперением

Американский бизнесмен, глава компании SpaceX Илон Маск опубликовал снимок космического корабля Starship, который впервые собирают с оперением для первого полёта на высоту около 15 километров. Фотографию предприниматель разместил на своей странице в "Твиттере".

— Хвостовое оперение Starship SN8. На следующей неделе носовой обтекатель и носовое оперение. SN9 — в следующем месяце. Первый полёт — на 15 километров, — написал Маск под фото, на котором изображён находящийся в процессе сборки корпус ракеты с уже установленным оперением.

Starship SN8 with rear body flaps pic.twitter.com/GdxMbzX0ct — Elon Musk (@elonmusk) September 26, 2020

Стоит также отметить, что оперение будет установлено и на носовом обтекателе, который впервые поставят на летающий прототип. Кроме того, на корабле будет установлено сразу три двигателя. Добавим, что оперение поможет ракете вернуться на Землю.

Илон Маск 13 сентября обещал, что ракету соберут примерно через неделю, однако процесс сборки ещё не завершён.