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Маск опубликовал снимок космического корабля Starship с хвостовым оперением

Отмечается, что оно поможет ракете вернуться на Землю.

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Фото © Twitter / Elon Musk

Американский бизнесмен, глава компании SpaceX Илон Маск опубликовал снимок космического корабля Starship, который впервые собирают с оперением для первого полёта на высоту около 15 километров. Фотографию предприниматель разместил на своей странице в "Твиттере".

Хвостовое оперение Starship SN8. На следующей неделе носовой обтекатель и носовое оперение. SN9 — в следующем месяце. Первый полёт — на 15 километров, — написал Маск под фото, на котором изображён находящийся в процессе сборки корпус ракеты с уже установленным оперением.

Маск сообщил, что первый полёт корабля Starship на околоземной орбите запланирован на 2021 год

По его словам, он "может не получиться", потому что SpaceX "работает на неизведанной территории".

Стоит также отметить, что оперение будет установлено и на носовом обтекателе, который впервые поставят на летающий прототип. Кроме того, на корабле будет установлено сразу три двигателя. Добавим, что оперение поможет ракете вернуться на Землю.

Илон Маск 13 сентября обещал, что ракету соберут примерно через неделю, однако процесс сборки ещё не завершён.

В начале августа прототип космического корабля совершил первый успешный полёт, поднявшись на высоту 150 метров. В сентябре благополучно завершились и вторые испытания Starship. Однако до этого прототипы корабля для полётов на Марс, рассчитанного на 100 человек, взрывались. Это происходило в мае, апреле и феврале текущего года, а также в ноябре прошлого.

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