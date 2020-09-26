Умер актёр Театра сатиры в Москве Владимир Носачёв

В возрасте 80 лет ушёл из жизни актёр Московского академического театра сатиры, заслуженный артист РФ Владимир Носачёв.

Трагическую новость сообщил художественный руководитель театра Александр Ширвиндт.

— С прискорбием сообщаем о кончине замечательного актёра Театра сатиры Владимира Носачёва, — приводятся слова худрука на официальном сайте театра.

Владимир Носачёв родился 14 апреля 1940 года. В 1966 году окончил Высшее театральное училище имени Щукина. С 1966 года артист служил в Театре сатиры.