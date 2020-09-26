Умер актёр Театра сатиры в Москве Владимир Носачёв

В возрасте 80 лет ушёл из жизни актёр Московского академического театра сатиры, заслуженный артист РФ Владимир Носачёв.
Трагическую новость сообщил художественный руководитель театра Александр Ширвиндт.
— С прискорбием сообщаем о кончине замечательного актёра Театра сатиры Владимира Носачёва, — приводятся слова худрука на официальном сайте театра.
Умер расписавшийся на стене Рейхстага ветеранПолковник в отставке был трижды награждён медалью "За отвагу".
Владимир Носачёв родился 14 апреля 1940 года. В 1966 году окончил Высшее театральное училище имени Щукина. С 1966 года артист служил в Театре сатиры.
Ранее стало известно, что на 75-м году жизни скончался ведущий солист оперы Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Вячеслав Войнаровский.
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