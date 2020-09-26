Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

Умер актёр Театра сатиры в Москве Владимир Носачёв

Трагическую новость сообщил худрук театра Александр Ширвиндт.

76

Фото © Театр сатиры

В возрасте 80 лет ушёл из жизни актёр Московского академического театра сатиры, заслуженный артист РФ Владимир Носачёв.

Трагическую новость сообщил художественный руководитель театра Александр Ширвиндт.

С прискорбием сообщаем о кончине замечательного актёра Театра сатиры Владимира Носачёва, — приводятся слова худрука на официальном сайте театра.

Умер расписавшийся на стене Рейхстага ветеран

Полковник в отставке был трижды награждён медалью "За отвагу".

Владимир Носачёв родился 14 апреля 1940 года. В 1966 году окончил Высшее театральное училище имени Щукина. С 1966 года артист служил в Театре сатиры.

Ранее стало известно, что на 75-м году жизни скончался ведущий солист оперы Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Вячеслав Войнаровский.

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1
Узнавай важные новости первым
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.