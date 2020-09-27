Россия возобновила авиасообщение с Южной Кореей

Авиационное сообщение между Россией и Южной Кореей официально возобновлено с воскресенья, 27 сентября. Соответствующее распоряжение Правительства РФ было подписано ещё на прошлой неделе.

Рейс из Москвы в Сеул будет осуществляться раз в неделю, по четвергам. Обратный — по субботам. То есть первый рейс из столицы России состоится 1 октября, обратный — 3 октября.