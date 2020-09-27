Россия возобновила авиасообщение с Южной Кореей

Авиационное сообщение между Россией и Южной Кореей официально возобновлено с воскресенья, 27 сентября. Соответствующее распоряжение Правительства РФ было подписано ещё на прошлой неделе.
Рейс из Москвы в Сеул будет осуществляться раз в неделю, по четвергам. Обратный — по субботам. То есть первый рейс из столицы России состоится 1 октября, обратный — 3 октября.
СМИ: Россия может возобновить авиасообщение с Грецией 1 октябряКроме того, ведутся переговоры о восстановлении полётов на Кубу, в Доминикану и Мексику.
Как сообщал Лайф, ранее были возобновлены авиаперелёты в Египет, ОАЭ и на Мальдивы. Кроме того, россияне вновь могут посетить Турцию, Великобританию, Танзанию, Швейцарию, Абхазию и Южную Осетию.
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