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Россия возобновила авиасообщение с Южной Кореей

Частота рейсов будет увеличиваться постепенно.

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Фото © ТАСС / Юрий Смитюк

Авиационное сообщение между Россией и Южной Кореей официально возобновлено с воскресенья, 27 сентября. Соответствующее распоряжение Правительства РФ было подписано ещё на прошлой неделе.

Рейс из Москвы в Сеул будет осуществляться раз в неделю, по четвергам. Обратный — по субботам. То есть первый рейс из столицы России состоится 1 октября, обратный — 3 октября.

СМИ: Россия может возобновить авиасообщение с Грецией 1 октября

Кроме того, ведутся переговоры о восстановлении полётов на Кубу, в Доминикану и Мексику.

Как сообщал Лайф, ранее были возобновлены авиаперелёты в Египет, ОАЭ и на Мальдивы. Кроме того, россияне вновь могут посетить Турцию, Великобританию, Танзанию, Швейцарию, Абхазию и Южную Осетию.

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