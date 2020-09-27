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Асмус сыграла эротическую модель в новом фильме и показала грудь

Актриса оголяется в кино уже не в первый раз.

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Актриса Кристина Асмус не перестаёт эпатировать своих поклонников. На этот раз она решилась на неоднозначную роль в фильме Алексея Учителя "Китобой".

На днях был опубликован трейлер кинокартины, где Асмус сыграла вебкам-модель. Это девушки, которые ведут эротические трансляции и выполняют за деньги различные пожелания своих зрителей. Кристине ради такой роли, разумеется, пришлось показать грудь.

К полуэротическим ролям актрисе не привыкать. До этого она сыграла в фильме "Текст", где тоже были пикантные сцены. Тогда фанаты были в гневе, ведь, по одной из версий, именно из-за этой роли Асмус рассталась с комиком Гариком Харламовым. И вот опять. Актриса снова оголилась.

Впрочем, это было непросто. Как рассказал порталу Starhit режиссёр Алексей Учитель, пришлось несколько раз связываться с Асмус, чтобы получить согласие. Когда актриса всё же согласилась на роль в "Китобое", режиссёр спросил, не боится ли она новой волны ненависти от поклонников. Асмус сказала, что "это её дело".

Асмус выложила горячее фото, ради которого развелась с Харламовым

Во всяком случае, так уверяет она сама.

Ранее Лайф сообщал, что Асмус прокомментировала слухи о свадьбе Харламова. Также актриса поделилась историей двадцатилетней давности, за которую ей до сих пор стыдно.

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