Асмус сыграла эротическую модель в новом фильме и показала грудь

Актриса Кристина Асмус не перестаёт эпатировать своих поклонников. На этот раз она решилась на неоднозначную роль в фильме Алексея Учителя "Китобой".

На днях был опубликован трейлер кинокартины, где Асмус сыграла вебкам-модель. Это девушки, которые ведут эротические трансляции и выполняют за деньги различные пожелания своих зрителей. Кристине ради такой роли, разумеется, пришлось показать грудь.

К полуэротическим ролям актрисе не привыкать. До этого она сыграла в фильме "Текст", где тоже были пикантные сцены. Тогда фанаты были в гневе, ведь, по одной из версий, именно из-за этой роли Асмус рассталась с комиком Гариком Харламовым. И вот опять. Актриса снова оголилась.

Впрочем, это было непросто. Как рассказал порталу Starhit режиссёр Алексей Учитель, пришлось несколько раз связываться с Асмус, чтобы получить согласие. Когда актриса всё же согласилась на роль в "Китобое", режиссёр спросил, не боится ли она новой волны ненависти от поклонников. Асмус сказала, что "это её дело".