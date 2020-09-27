В Москве за сутки выявили больше двух тысяч новых случаев коронавируса

В Москве зафиксировано 2016 новых случаев заболевания коронавирусом за минувшие сутки. Темп прироста новых случаев составил 0,7%. При этом 1126 пациентов, вылечившихся от коронавируса, были выписаны из столичных клиник за минувшие сутки. Таким образом, всего с начала пандемии в Москве выздоровело уже 245 132 человека c инфекцией нового типа, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Как отмечалось ранее, есть несколько причин роста числа выявляемых случаев CoViD-19. В том числе это широкое тестирование на заболевание, вследствие чего врачи выявляют людей, которые даже не подозревают о наличии вируса в их организме из-за отсутствия симптомов. Только за минувшие сутки в Москве было проведено более 70 тысяч тестов на коронавирус.

Кроме того, рост заболевших связывают с сезонным (осенним) увеличением числа людей с вирусными заболеваниями. Что характерно не только для России. Например, в итальянской области Тоскана средние сентябрьские показатели более чем в 20 раз июньских и июльских. В Брюсселе также наблюдается значительный рост заболевших, уточнили в столичном оперштабе по борьбе с заболеванием.

К тому же люди вернулись из отпусков, стали выходить в офисы работники, трудившиеся на удалёнке, жители других регионов приехали в столицу на сезонные заработки, студенты и школьники начали обучение. Кроме того, возобновляется и туризм — с середины июня в городе побывало уже более полутора миллионов гостей из регионов РФ.