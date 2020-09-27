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Минздрав Белоруссии связал рост заболеваемости CoViD-19 с масштабными митингами

В стране зафиксировано уже почти 80 тысяч случаев коронавирусной инфекции.

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Фото © Шарифулин Валерий / ТАСС

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Белоруссии Дмитрий Пиневич заявил, что в росте заболеваемости коронавирусом виноваты участники протестов. Во время митингов не соблюдается социальная дистанция.

О каком тотальном влиянии наших мер можно говорить при том, что в том же Минске мы наблюдаем сегодня, в субботу, то, что мы наблюдаем по выходным дням. Тотальное отсутствие дистанцирования — вот и вся причина, — сказал чиновник в интервью телеканалу "Беларусь 1".

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По его словам, своё влияние окажет в том числе и погода.

Он добавил, что если раньше было более 200 случаев заболевания в сутки, то в последние несколько дней их уже свыше 300. В стране зафиксировано уже около 80 тысяч случаев заболевания, более 800 смертей от CoViD-19.

Напомним, 23 сентября в Минске прошла тайная инаугурация Лукашенко на пост президента. Несколько европейских стран и США отказались признать его законным лидером Белоруссии, а в Евросоюзе заявили, что своими действиями Лукашенко усугубляет кризис в стране. Оппозиция республики объявила акцию неповиновения.

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