Минздрав Белоруссии связал рост заболеваемости CoViD-19 с масштабными митингами

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Белоруссии Дмитрий Пиневич заявил, что в росте заболеваемости коронавирусом виноваты участники протестов. Во время митингов не соблюдается социальная дистанция.

— О каком тотальном влиянии наших мер можно говорить при том, что в том же Минске мы наблюдаем сегодня, в субботу, то, что мы наблюдаем по выходным дням. Тотальное отсутствие дистанцирования — вот и вся причина, — сказал чиновник в интервью телеканалу "Беларусь 1".