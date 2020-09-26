Врач озвучил осенний прогноз по коронавирусу в России

Ситуация с коронавирусом в настоящий момент напоминает ту, что складывалась весной, а благоприятная для всех ОРВИ осенняя погода лишь усугубляет положение, однако и медицинская система лучше подготовлена к росту заболеваемости. Об этом заявил аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в интервью "Комсомольской правде".

— Из-за похолодания осеннего, зимнего периода впереди люди будут собираться в закрытых помещениях, пользоваться больше транспортом. То есть нас ждут более тесные контакты — и всё это будет приводить к распространению коронавирусной инфекции, — сказал он.

При этом врач отмечает, что уже сейчас сформировалась прослойка людей, для которых коронавирус не страшен. Это так называемый коллективный иммунитет, который в свою очередь будет тормозить рост заболеваемости, хотя его, конечно, не избежать, признаёт Болибок.

Он также указывает на погодный фактор. По его словам, нынешний рост — это результат похолодания, которое наблюдалось несколькими неделями раньше. Сейчас же установилась относительно тёплая погода, что даёт надежду на некоторую "передышку".