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В Техасе запретили пить воду из-под крана из-за микроба, атакующего мозг

Он также способен вызвать паралич.

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В округе Лейк-Джексон, штат Техас, местным жителям запретили пить водопроводную воду после того, как в ней был обнаружен опасный микроб Naegleria fowleri, поражающий мозг человека. Об этом сообщает АР со ссылкой на заявление местных властей.

Цветовод подцепил паразита от любимого растения, и его мозг превратился в желе

Врачи пытались спасти мужчине жизнь, но не смогли.

Запрет останется в силе до тех пор, пока водопроводная система не будет тщательно промыта и тесты на пробах воды не покажут, что она снова безопасна для использования, — говорится в сообщении.

Специалисты предупреждают, что игнорирование требования может стоить жизни. Предварительно установлено, что источником заражения является река Бразос, одна из крупнейших в стране. Срок завершения работ не уточняется, однако на всё это время рекомендовано использовать водопроводную воду только для смыва в туалете.

Naegleria fowleri — это свободноживущая микроскопическая амёба, встречается в воде или почве. В организм человека попадает через нос, хотя происходит это нечасто. Может спровоцировать редкое и изнурительное заболевание — первичный амёбный менингоэнцефалит, а также поразить спинной мозг и вызвать паралич.

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