Бабник и сексуальный маньяк. Почему Лаврентия Берию обвиняли в изнасилованиях и педофилии?

Оглавление "Ядерный" тиран и непримерный семьянин Бабник и тиран? "Старик в пенсне" и педофил? Факты против Лаврентия Навалили обвинений

"Ядерный" тиран и непримерный семьянин

Имя Лаврентия Берии в СССР всегда произносили с придыханием. Даже после того, как к власти в стране пришёл Никита Хрущёв, "первый после Сталина" человек оставался фигурой таинственной, и говорить про его профессиональные способности почти никто публично не осмеливался. А умение курировать экономические, политические и военные реформы в СССР, а также работа с коллективом, создавшим первую в стране атомную бомбу, почти никогда не обсуждались даже тайком на кухне. Зато сексуальная жизнь "атомного" Берии обсуждалась, пусть и не публично.

Взаимной любви в браке с первой женой Нино Гегечкори не сложилось. Младший сын Лаврентия Берии умер в раннем детстве, а с сыном Серго у куратора атомного проекта были крайне непростые отношения. Однако прочные семейные отношения, о которых жена Берии рассказала правду лишь после смерти мужа, не мешали Лаврентию любить большое количество женщин разных возрастов. Ближайший пример такого увлечения — мать его дочери и любовница Валентина Дроздова.

Лаврентий Берия и Нино Гегечкори. Фото © Biography-life.ru

Историки отмечают, что с Дроздовой Берия познакомился ещё в то время, когда будущая мать его ребёнка училась в школе. На эту тему даже есть легенда, согласно которой после того, как Берия увидел красивую девочку на улице, вслед за ребёнком был отправлен офицер НКВД, который проследил за девочкой до дома и вечером приехал забрать её для свидания с "очень важным дядей". Сколько лет на момент первой встречи было Дроздовой, сказать сложно, однако с учётом того, что ребёнок у Берии и Дроздовой родился, когда матери едва исполнилось 17 лет, есть все основания полагать, что куратор советского атомного проекта увлёкся ещё 16-летней школьницей. "Первому человеку после Сталина" на момент знакомства было почти 50. Вместе с любовницей Берию видели нечасто: "отец атомной бомбы" и отец внебрачного ребёнка выходил гулять со своей избранницей лишь в редкие дни и всего несколько раз в год, когда его официальная жена уезжала в отпуск или на лечение.

Бабник и тиран?

Сын Берии Серго, записавший множество интервью, неохотно делился подробностями из жизни отца, предпочитая разговаривать в основном на политические темы. Куда разговорчивее был его личный телохранитель Иван Малиновский. Он охранял Берию долгих семь лет — с 1946 по 1953 год — и впоследствии признался, что Берия "женщин любил, но бабником не был". Сделать однозначный вывод о том, что Берия был неуправляемым и сексуально одержимым человеком, нельзя. Можно лишь составить мнение об этом, опираясь на те обрывки информации, которые удаётся найти с помощью историков и документов, сохранившихся с тех времён.

Серго Берия. Фото © Wikipedia

После ареста Берии на бывшего главу атомного проекта и главного "безопасника" страны посыпались очень неприятные обвинения. Показания на Лаврентия Павловича давали практически все: от поваров до бывших соратников по органам. Но особенно отличились две его главные женщины. Жена Берии, например, обвинила мужа в неразборчивости в половых связях и целом ворохе венерических болезней. Впрочем, сам Берия на допросах своих многочисленных романов не скрывал.

Из протокола допроса Лаврентия Берии генеральным прокурором Руденко и следователем по важнейшим делам СССР Цареградским: "Я легко сходился с женщинами, имел многочисленные связи, непродолжительные. Этих женщин ко мне привозили на дом, к ним я никогда не заходил. Доставляли мне их на дом Саркисов и Надарая, особенно Саркисов. Были такие случаи, когда, заметив из машины ту или иную женщину, которая мне приглянулась, я посылал Саркисова или Надараю проследить и установить её адрес, познакомиться с ней и при желании её доставить ко мне на дом. Таких случаев было немало".

"Старик в пенсне" и педофил?

Во время одного из допросов Берии выяснилось, что Валентина Дроздова и её мать даже писали Сталину с просьбой наказать Берию за увлечение малолетней девочкой, но письмо перехватили, а за Дроздовой прибыли офицеры НКВД.

Из протокола допроса любовницы Берии Валентины Дроздовой: "Когда мать вернулась из больницы, то я ей всё рассказала. Саркисов (начальник охраны Берии. — Прим. автора) приехал за ней на машине в больницу. Мать моя сначала сомневалась, чтобы такое преступление надо мной мог совершить Берия. Когда она встретилась с ним и убедилась, что меня изнасиловал Берия, то так разнервничалась, что дала ему пощёчину. Берия тут же и мне, и матери сказал, что если обо всём этом будет кто знать, то вы живы не будете. На слова матери, что не может быть, чтобы Сталин не обратил на это внимание, Берия ответил, что "все заявления всё равно попадут ко мне".

При этом о счастливом отцовстве и жизни с молодой женой, если верить Дроздовой, Берия вовсе не мечтал, а, напротив, всячески противился такой перспективе.

Из протокола допроса любовницы Берии Валентины Дроздовой:

"В 1950 году я от него забеременела. Берия требовал, чтобы я сделала аборт. Саркисов требовал этого у моей матери, но она дала ему пощёчину. Давал денег на аборт, но я аборт делать не стала, а мать моя сказала, что если к этому будут понуждать силой, то она напишет Сталину, выйдет на улицу и будет кричать — пусть тогда делают с ней что хотят".

Лаврентий Берия и Ляля Дроздова. Фото © Von-hoffmann.livejournal.com

При этом в контексте абортов, на которых так или иначе мог настаивать Берия, в протоколах допросов значится минимум ещё одна девушка — Ольга Катушенок.

Свои отношения с Дроздовой Берия, которого на допросах спрашивали и про половую жизнь, не скрывал. Напротив, бывший руководитель НКВД отмечал, что с Дроздовой у него были "самые лучшие отношения", однако точно указать возраст своей избранницы "отец русской атомной бомбы" не смог, но сказал, что все показания о его злодействах и изнасилованиях выдуманы для того, чтобы "испортить и скомпрометировать его в глазах общественности".

Из протокола допроса заместителя Берии Сергея Гоглидзе:

"В быту Берия был распущен, имел многочисленные интимные связи с женщинами. В частности, он поддерживал интимные отношения со своим личным секретарём Вардо Максимелашвили. О низком моральном уровне Берии свидетельствовали многочисленные его связи с женщинами: Максимелашвили, Тоидзе, Белабелецкой и другими. Несоветское отношение Берии к человеку выражалось в том, что он беспардонно ругал окружающих, издевательски относился к работникам, расточительно относился к государственным средствам".

Врач-психотерапевт Ирина Лешицкая отмечает, что Берия, если исходить из показаний во время допросов, мог страдать целым рядом психических расстройств, так или иначе связанных с сексуальным насилием.

Разумеется, наблюдать это всё для наибольшей точности нужно было тогда. Сейчас любые ретроспективы могут выглядеть неправильными. Но если изучать всё происходящее, то садомазохизм и желание причинять боль, унижения и издеваться не только над женщинами, но и над подчинёнными вообще — это верный признак отклонений. Фетишизм и множественные расстройства сексуального предпочтения — признаки этих отклонений при изучении жизни Берии тоже встречаются. Педофилия — здесь однозначного вывода сделать нельзя Ирина Лешицкая Врач-психотерапевт

Факты против Лаврентия

Увлечение большим количеством женщин Берия, если верить показаниям его подчинённых, коллег и ближайшего окружения, превратил в "поточное производство" — ему постоянно должны были "подвозить" свежие лица, и для того, чтобы процесс не прерывался, были задействованы не только знакомые (друзей у Берии в ту пору не было), но и ближайшие помощники по службе госбезопасности.

Из протокола допроса главы службы охраны Берии Рафаэля Саркисова:

"По поручению Берии я занимался сводничеством — подыскивал для него девушек и женщин, с которыми он сожительствовал. Таких женщин у Берии было очень много, и я вёл специальный список, где указывал фамилии женщин, их номера телефонов и другие сведения. Кроме меня сводничеством занимался и мой заместитель Надарая. Он, так же как и я, по поручению Берии подыскивал для него женщин и имел список".

Л.П. Берия и дочь И.В. Сталина (Сталин — на заднем плане). Фото © Wikipedia

Всё, за исключением изнасилования и принуждения к абортам, Берия на допросах признал. Кроме того, внезапно выяснилось, что в служебном кабинете руководитель одной из самых могущественных разведок мира хранил женские трусики и бюстгальтеры, которые привозились из Берлина. Их, со слов Берии, он дарил женщинам: от сестры и жены до любовниц.

Навалили обвинений

Ветеран органов госбезопасности, подполковник КГБ СССР Иван Кусенной отмечает, что сексуальная жизнь сыграла с Берией злую шутку сразу по нескольким причинам.

Людей без греха в то время не было, да и после тоже всякое случалось. Но никакой связи между его похождениями и делами страны не было. Это его личная жизнь. Органы работали, оружие делали, врагов выявляли. То, что он распущенный был, ну, это его дело, которое к государственным вопросам отношения не имеет. Он сделал большую ошибку — записывал всех, с кем у него были контакты. Вот это его и сгубило. Судить его по 151-й статье никто и не собирался, просто к делу прицепили, как плюшевому коню хвост, для острастки Иван Кусенной Ветеран органов госбезопасности, подполковник КГБ СССР