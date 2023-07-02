Как легендарный жулик Веня Житомирский жил за счёт сталинских министров Оглавление Вышел, украл — в тюрьму Фальшивый герой Жадность фраера сгубила Вениамин Вайсман, он же Веня Житомирский, даже при Сталине умудрился жить припеваючи: вор-рецидивист и отъявленный мошенник, он нигде не работал, но имел всё, что ему было нужно: квартиру, мебель, одежду и продукты. Как ему это удавалось? 65676 65676 Стенд в Музее МВД России. Обложка © petrovka-38.com

— Вы думаете, вы умная? — спросил однажды следователь сестру мошенника Вениамина Вайсмана, которая была кандидатом наук по химии. — Ничего подобного! Ваш брат умнее в сто раз! Он проворачивает такие аферы, что просто диву даёшься! И ничего не записывает, всё просчитывает в уме!

Вышел, украл — в тюрьму

Преступления были призванием Вайсмана. Он, если хотите, был самородком, талантом. Воровал с девяти лет. Первой жертвой малолетнего преступника стал отец Натан — у него Венечка увёл золотые часы. По иронии судьбы Натан Вайсман был в Житомире выдающимся учителем, но собственного сына воспитать так и не смог — тот пошёл по кривой дорожке, быстро стал опытным карманником и несколько раз оказывался в местах не столь отдалённых уже подростком. Но не воровство должно было стать его призванием.

Впрочем, в молодые годы всё шло по накатанной. Вайсман обирал в трамваях зазевавшихся пассажиров, "обносил" квартиры и магазины, с дружками грабил припозднившихся прохожих. Особенно ему понравилось орудовать на железной дороге: однажды с подельниками он отцепил вагон с товаром, откатил подальше и разграбил подчистую, в другой раз, по слухам, его добычей стал эшелон с продуктами.

Жил Веня на широкую ногу: для конспирации то и дело менял фамилии и место жительства, деньги тратил на выпивку и женщин, проигрывал в карты, проматывал в кабаках. В жадности его упрекнуть не могли: он щедро раздавал награбленное своим и чужим людям, оставшимся без гроша в кармане. Но была ли это настоящая доброта? Вряд ли. Чужое раздавать не жалко.

Даже женитьба и появление детей не остановили вора. От уговоров жены Ирины Ослон Веня отмахивался: "Чем я буду кормить семью? Я же ничего не умею!" Но верно говорят: "Сколь верёвочке не виться, а конец будет". В 1934 году карманнику-рецидивисту впаяли серьёзный срок. Когда Вайсман вернулся из лагерей, понял: так жить нельзя. Дружки только руками разводили: ну Веня даёт!

А Веня, как говорят в воровском мире, завязал, перешёл в разряд "фраеров" и пошёл работать на завод — обычным токарем. Быстро вышел в передовики, перевыполнял дневные нормы, стал получать повышенную зарплату. Его фото появилось на Доске почёта, бывшего арестанта представили к ордену Трудового Красного Знамени. Но получить награду Вене не удалось из-за анкеты — ворам орденов не давали. Даже бывшим.

И Веня обиделся. Что это за жизнь? Дом — работа, дом — работа, по выходным пивнушка на углу. Ни денег, ни славы. Тогда он бросил работу и поехал "гастролировать" по Стране Советов. И снова грабил магазины, квартиры, орудовал на железной дороге. Например, в Подмосковье благодаря влюблённой в него наводчице — работнице железной дороги — Вайсман умудрился угнать товарный поезд.

Не было бы счастья, да несчастье помогло — Фемида не дремала. Сколько раз и где Вайсман отбывал сроки заключения, знает лишь архив НКВД. Только из Нижамурлага (Нижне-Амурский ИТЛ) Вайсман бежал трижды: весной 1940 года, в конце 1942 года и в 1944 году.

Фото © ТАСС / Евгений Епанчинцев

А когда его перевели в Севпечлаг (Северо-Печорский ИТЛ), бежал и оттуда. И едва не погиб, заблудившись в тайге. К людям выбрался, когда на обмороженных руках и ногах началась гангрена. Лагерные "лепилы"-медики чикаться не стали — Веня лишился ног выше колен и пальцев на левой руке. А когда выздоровел, его выпихнули за забор — на свободу. "Гуляй, калека!"

Другой бы спился с горя, но Веня сумел извлечь выгоду даже из такого положения. По одной из легенд, на идею мошенничества Веню натолкнул инвалид войны, который просил милостыню на вокзале. По другой — калека решил мстить советским чиновникам после того, как его грубо оттолкнул один из них — так, что Вайсман упал. После этого случая Веня решил "выпотрошить" советских чиновников. Он знал: они могут дать ему всё то, что нужно для сытой, обеспеченной жизни.

Старые кореша подогнали (не бесплатно, конечно) поддельный паспорт на имя Вениамина Кузнецова и фальшивую орденскую книжку. Где-то в Харькове знакомые изготовили две фальшивые Золотые Звезды Героя Советского Союза — не отличишь! Осталось заказать пошив офицерской военной формы, купить кобуру и для правдоподобия засунуть в неё пистолет производства Чехии. Теперь он был готов к афере.

Фальшивый герой

Вайсман стал зарабатывать, играя роль героя войны. Фото © Shutterstock

"Легенду" о том, что он бедный, оставшийся без дома и без гроша в кармане герой Великой Отечественной войны, Веня обкатывал начиная с 1945 года на председателях леспромхозов и колхозов. Первые "трофеи" были невелики — где-то "герою" давали машину дров или машину торфа, в других местах помогали мешком картошки. Поняв, что всё работает, Вайсман осмелел и от души "проехался" по приёмным 26 сталинских чиновников.

Он оказался настоящим артистом — импровизировал, перед танкистами в красках описывал, как потерял ноги в битве за Берлин, когда его танк подбили фаустпатроном, плакался, что одинок и беден, давил на жалость. Бывалому речнику, министру речного транспорта Зосиме Шашкову заливал, как до войны ходил мотористом по Москве-реке. Причём врал со знанием дела, тонко вплетая в разговор профессиональный жаргон.

Добыча его была богата и обильна. От Шашкова он получил 2300 рублей, отрезы ткани на костюм и тонкое тёплое бельё. От министра лесной промышленности Михаила Салтыкова — 2500 рублей, ткани, дорогую одежду. От министра пищевой промышленности Василия Зотова — 1500 рублей и промышленные товары. Все сталинские чиновники как один попадались на удочку мошенника, без тени сомнений отдавали ему деньги и снабжали всем необходимым.

Зосима Шашков и Дмитрий Оника. Фото © Wikipedia , © Wikipedia

Веня вошёл во вкус. Вскоре среди его "снабженцев" оказались министр угольной промышленности западных районов СССР Дмитрий Оника, министр финансов Зверев, министр сельхозмашиностроения Горемыкин, министр промышленности стройматериалов Гвоздарёв и другие.

Всего добычей афериста стали 53 100 рублей, больше трёх тысяч метров различных тканей, два десятка пальто и столько же костюмов, полтора десятка пар женской и детской обуви, две дюжины рубашек, шёлковые чулки и постельные принадлежности. В Минздраве аферисту выдали бесплатную путёвку на лечение в санатории. В Академии наук по поддельным документам "фронтовику" справили самые современные протезы.

А через два года Вайсман обнаглел до того, что пришёл на приём к секретарю ЦК ВКП (б) Патоличеву и попросил квартиру в Киеве. "Капитан" был так убедителен, что Патоличев не поленился — сам позвонил в Киевский обком и потребовал, чтобы "герою" дали квартиру. Министр лесной промышленности Орлов выдал мошеннику за счёт государства мебель, деньги и три десятка американских подарочных наборов, которые распределялись только среди партийных работников.

Жадность фраера сгубила

Вениамин Вайсман. Фото © petrovka-38.com

Первый прокол у Вени Житомирского случился в кабинете министра авиационной промышленности Хруничева. Неосмотрительный "герой" обмолвился, что он якобы однополчанин Василия Сталина. Хруничев решил расспросить Василия о "сослуживце", и тот, разумеется, никакого Вениамина Кузнецова не помнил. Вскоре о происшествии узнал сам Сталин, он-то и приказал как следует проверить визитёра.

"Героя" задержали, когда аферист повторно пришёл на приём к одному из министров. Несмотря на всю серьёзность преступлений, особое совещание при МВД вынесло довольно мягкий приговор для тех лет — девять лет лагерей. Все приобретения, конечно же, конфисковали. Так закончилась грандиозная афера Вени Житомирского, но не его жизнь.

Протокол допроса Вайсмана В.Б., 30.05.1947. Фото © Прайм Крайм

После отсидки заниматься аферами Веня не мог — стал знаменитостью, и все оперативники СССР от мала до велика знали его в лицо. Он вспомнил было старые привычки, что-то украл — и тут же снова "подсел". Освободившись ещё раз, он понял, что к старому возврата нет. Он сам приполз в МУР и попросил дать ему место в доме инвалидов.

Государственная система в СССР заботилась даже о таких гражданах. Веню отправили подальше от столицы — в Грозный. Там он прожил остаток жизни и умер от туберкулёза в 1969 году. Тело отпетого мошенника никто не забрал, и его отдали студентам — для практики. Родные узнали о его смерти слишком поздно. Говорят, на одном из кладбищ города Киева и сейчас ещё сохранилась могила знаменитого афериста — его бедной матери так никто и не решился сообщить, что тела в ней нет.

Авторы Майя Новик