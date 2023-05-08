Russian godfather: Как ленинградский блокадник создал русскую мафию в США Оглавление "Обычный инженер" Evsei Agron's Bratva Топливная афера Тайна гибели Евсей Агрон вошёл в историю криминального мира США не только как создатель русской мафии, но и как организатор одной из самых грандиозных налоговых афер. 51147 51147 Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock, © "Прайм крайм"

В начале мая 1985 года в подъезде дома в Нью-Йорке был застрелен Евсей Агрон, известный в США как "первый русский крёстный отец". За несколько лет бывшему ленинградскому блокаднику удалось не только подчинить себе Брайтон-Бич и стать создателем русской мафии в США, но и организовать одну из самых грандиозных налоговых афер, а также превратиться в партнёра главных криминальных боссов Нью-Йорка.

"Обычный инженер"

Будущий король Брайтон-Бич родился в Ленинграде в 1932 году. О его ранних годах практически ничего не известно, за исключением одной детали. Вместе с родителями Агрон пережил страшную блокаду Ленинграда. Вскоре после войны он впервые оказался за решёткой.

Вопрос о количестве судимостей один из самых спорных в его биографии. Во многих американских источниках ошибочно сообщается, что Агрон отсидел десять лет за убийство непосредственно перед приездом в США.

В действительности Агрон никогда не сидел за убийство в СССР. Но вот точное число тюремных сроков затрудняются назвать даже самые дотошные исследователи его биографии. По одним данным, в советских тюрьмах он побывал трижды: первый раз — в юности за кражу кошелька, второй — уже за разбой, в третий — за мошенничество. По другой версии, в тюрьме он оказывался дважды — за кражу и мошенничество.

В любом случае, когда Агрон перебрался в Америку, местные правоохранители вряд ли заподозрили в нём преступника. По воспоминаниям лично знавших его, он всегда выглядел как "обычный советский инженер".

Евсей Агрон и его жена Майя Розова, США. Фото © "Прайм крайм"

В данном случае внешность была обманчивой. К началу 70-х Агрон имел немалый вес в криминальных кругах. Как и большинство криминальных авторитетов брежневской эпохи, зарабатывал на цеховиках, фарцовщиках, подпольных ювелирах и других теневиках. По понятным причинам они не могли обратиться в милицию. Большинство из них исправно платили дань криминалу.

Evsei Agron's Bratva

Фото © ТАСС / Валерий Христофоров

В 1975 году Агрон получил разрешение на выезд из СССР. Как и многие другие эмигранты, выехал он не в Израиль, а в США, которые в годы холодной войны автоматически предоставляли грин-карты выходцам из СССР. Главным местом притяжения советских мигрантов стал Нью-Йорк, в котором с конца 60-х годов появилась "маленькая Одесса", так называли район Брайтон-Бич, пользовавшийся особой популярностью у бывших советских граждан.

Практически сразу после переезда Евсей Ленинградский (под таким прозвищем его знали в криминальном мире) начал разворачивать в "маленькой Одессе" свою криминальную империю. Часть подручных Агрона была знакома ему ещё с советских времён и переехала вместе с ним или чуть позже. Остальных он завербовал уже в Нью-Йорке. Так возникла Evsei Agron's Bratva — под таким названием его криминальная организация фигурировала в американских документах. На пике могущества число её активных участников доходило до 500 человек.

На пути к криминальному успеху существовало одно препятствие, но достаточно весомое. В СССР Евсея Ленинградского знали в определённых кругах, его слово имело вес. В США он никому не был известен, а конкуренция на криминальном поле, в отличие от СССР, была высокой. Криминальный мир Нью-Йорка исторически действовал под итальянской мафией — каждый район города контролировала одна из пяти "семей": Дженовезе, Бонанно, Гамбино, Луккезе и Коломбо. Бросаться с открытым забралом на монстров криминального мира, которых за полвека не смогло одолеть даже государство, было равносильно самоубийству. Поэтому начинать пришлось с малого.

Фото © Eugene Gordon / The New York Historical Society / Getty Images

Как и большинство американских мафиозных организаций эмигрантов, подчинённые Евсея Ленинградского начали с заработка на бывших соотечественниках. На Брайтон-Бич к середине 70-х имелась весьма внушительная диаспора. Кое-кто уже успел скопить денег и начать бизнес, открывались магазины "для своих", кафе и рестораны, имелись фирмы по оказанию разного рода услуг — от пошива одежды до переводов на английский. Весь бизнес в "маленькой Одессе" очень скоро был поставлен под контроль Агрона. Помогало то, что эмигранты из СССР, как правило, отличались недоверием к государству и предпочитали не обращаться в полицию. Наиболее упрямых запугивали или избивали, после чего и они соглашались платить.

Топливная афера

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В отчёте комиссии штата Нью-Джерси по изучению организованной преступности среди эмигрантов из СССР сообщалось, что из всех видов преступности русская мафия в США наиболее склонна к вымогательству и мошенничеству. К концу 70-х команда Агрона контролировала весь легальный и нелегальный бизнес на Брайтон-Бич. Но по-настоящему крупные деньги ей принесли новые мошеннические схемы.

В Америке обманывать государство оказалось гораздо прибыльнее и даже проще, чем обычных людей. Мошенники с советским опытом строили самые причудливые комбинации для получения денег от страховщиков или из казны. В ход шло всё — подставные ДТП для получения страховок, фиктивные клиники, откуда медицинским страховщикам приходили счета за несуществующих пациентов, и даже махинации с ортопедической обувью (в рамках страховой медицины в специальных учреждениях под видом дорогой ортопедической обуви продавалась самая дешёвая, едва ли не самодельная, а затем от страховщиков требовали компенсацию за продажу).

Но самой знаменитой аферой, заставившей правоохранителей всерьёз присмотреться к русской мафии, стала топливная. Суть её заключалась в следующем. В начале 80-х годов для поддержки малого бизнеса государство освободило от уплаты специального акциза небольшие заправки и мелкие компании, торговавшие дизельным топливом. Основную налоговую нагрузку отныне несли его оптовые продавцы. И она была немалой — 42 цента с каждого галлона (чуть менее четырёх литров).

На Брайтон-Бич очень скоро научились извлекать из этого нововведения весьма неплохую прибыль. Вариантов мошенничества имелось множество. Поскольку топливо для обогрева домов, в отличие от автомобильного, не облагалось налогами, под видом первого могли продавать второе. Или, наоборот, покупалось топливо для жилья и продавалось как дизельное для автомобилей, а отчёты об уплате налогов фальсифицировались.

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Однако самыми прибыльными были схемы сложные и запутанные. Например, создавалась сеть фирм-однодневок. Все выступали в роли оптового продавца и перепродавали топливо друг другу. Каждая из этих фирм фальсифицировала отчётность и получала освобождение от уплаты налогов за проданное топливо, поскольку по документам налог должна была платить предыдущая. Когда цепочка заканчивалась на первой компании, выяснялось, что та уже обанкротилась.

В действительности всё топливо оставалось у компании, продававшей его без уплаты налогов. Благодаря такой запутанной схеме в налоговой несколько лет даже не замечали размаха топливной аферы. Между тем в одном только штате Нью-Джерси этот план приносил не менее 40 миллионов долларов ежегодно, а в масштабах всей страны — порядка миллиарда в год.

В отличие от государства, мафиозные "семьи" Нью-Йорка быстро узнали о новом прибыльном мошенничестве и потребовали отдавать им процент от выручки. На состоявшихся переговорах была заключена сделка — пять "семей" получают свой процент от аферы. Представитель Дженовезе (именно этот клан контролировал Бруклин, где и находится Брайтон-Бич) будет присматривать за топливным бизнесом, а каждая из пяти "семей" выделит по доверенному человеку для лучшей координации мошеннического плана и его расширения на другие штаты.

Тайна гибели

Фото © Getty Images

За несколько лет Агрон добился серьёзных криминальных успехов. Доходы Russian godfather ("русский крёстный отец"), как именовали его американские журналисты, исчислялись миллионами долларов.

Сам он, впрочем, ещё с советских времён вёл скромный образ жизни. В СССР подпольные миллионеры проживали в типовых хрущёвках, опасаясь привлечь к себе внимание. Даже разбогатев в Америке, Агрон не строил огромных вилл с личным зоопарком, а имел обычные трёхкомнатные апартаменты. Разве что передвигаться стал на машинах подороже.

Тем временем на Брайтон-Бич прибывали новые эмигранты с криминальным прошлым. И не все они собирались подчиняться местному королю. Непримиримым конкурентом Агрона стал другой эмигрант — Борис Гольдберг, пытавшийся отвоевать свою долю в криминальном мире.

В январе 1984 года произошло покушение на Агрона — его ранили в шею. Киллеры обстреляли его возле гаража. Это событие многие связывали с Гольдбергом. 4 мая 1985 года Агрон был застрелен в подъезде собственного дома — убийца подкрался к нему, пока он ждал лифт.

Американские правоохранители подозревали в организации убийства Гольдберга. Однако он категорически отказался брать на себя вину, а убедительных улик против него не было. В итоге обвинение ему так и не предъявили.

По другой версии, убийство организовала итальянская мафия, желавшая видеть партнёром по бизнесу, на который она делала огромную ставку, более сговорчивого человека.

По третьей версии, убийцей был кто-то из подручных Агрона, желавших занять его место. Так или иначе, но после смерти Евсея Ленинградского криминальную империю унаследовал его подчинённый Марат Балагула. При нём сотрудничество с итальянцами стало более тесным, а топливная афера вышла за пределы штата, охватив половину страны, что приносило уже не миллионные, а миллиардные прибыли. Убийство первого "русского крёстного отца" в Америке так и не было раскрыто.

Авторы Евгений Антонюк