Как аферист, обманувший ЧК, стал одним из руководителей ГУЛАГа

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В конце апреля 1947 года генерал-лейтенант Нафталий Френкель был отправлен в отставку по состоянию здоровья. Так закончилась карьера одного из самых необычных деятелей советского времени. Бывший контрабандист-аферист, отбывавший на Соловках десятилетний срок за то, что "кинул" чекистов на крупную сумму, не только сумел оказаться по другую сторону колючей проволоки, но и стал одним из руководителей всей лагерной системы, дослужился до генеральских званий и был осыпан высокими наградами.

Туманная молодость

В биографии Френкеля до сих пор остаётся множество белых пятен. Вероятно, он и сам приложил к этому руку, постаравшись подчистить свою историю. По одной версии, он был венгерским фабрикантом, который приехал в СССР во времена нэпа и угодил за решётку за шпионаж в пользу Турции. По другой версии, он был австрийским фабрикантом, приехавшим осваивать лесные концессии. По третьей, он был выходцем из Константинополя. Все эти версии появились в лагерях и были частью тех невероятных слухов, которые заключённые распускали о бывшем сокамернике, взлетевшем очень высоко.

Большинство исследователей полагает, что в действительности Френкель родился в Одессе в 1883 году в семье лесоторговца. С 15 лет работал в строительных компаниях, выезжал на учёбу в Германию за счёт работодателя. К моменту революции Френкель был весьма заметным лесоторговцем с широкими связями. Помимо легальной деятельности он занимался ещё и нелегальной — контрабандой, которая процветала в южных портах.

Коллаж © LIFE. Фото © Public Domain

После окончания Гражданской войны Френкель перебрался в Константинополь, откуда вернулся через несколько лет. В СССР объявили новую экономическую политику, и предпринимательская деятельность вновь стала легальной. Однако через некоторое время Френкель был арестован. Причём претензии чекистов вызвала не столько контрабанда, сколько тот факт, что он банально "кинул" их на деньги.

Когда Френкель уезжал в Константинополь, к нему обратился один из знакомых чекистов и попросил о деликатной услуге — легализовать его в Турции. Френкель выполнил его просьбу и устроил в своей компании, но агент вскоре исчез, опасаясь ареста. На хранение Френкелю он оставил документы и восемь тысяч долларов, которые ему передали чекисты.

Вернувшись в СССР, Френкель передал чекистам документы, но деньги утаил. Позднее на допросах он объяснял, что хотел вернуть их лично агенту, но не смог его найти. Однако в ЧК обвинили его не только в присвоении крупной суммы в валюте, но и в организации на эти деньги контрабандных поставок в Одессу. В итоге он был приговорён к 10 годам.

Соловки

Френкель прибыл на Соловки в 1924 году, когда советская пенитенциарная система находилась на своеобразном распутье. В то время были популярны взгляды, согласно котором преступность порождалась капиталистическим неравенством и в социалистическом обществе неизбежно отомрёт.

Тюрьмы в то время находились в ведении Наркомата юстиции, а затем — внутренних дел. В подчинении ОГПУ был только один лагерь — Соловецкий, также известный как СЛОН. Френкель ещё застал в СЛОНе последние остатки дореволюционной системы (политическим заключённым разрешалось не работать). В 1925 году политических с Соловков вывезли, а новым руководителем лагеря стал чекист Фёдор Эйхманс. Именно с ним и связано дальнейшее восхождение заключённого Френкеля.

Френкель явно выделялся на фоне обитателей лагеря, которые были либо малоразвитыми уголовниками, либо интеллигентами, зачастую оторванными от реальной жизни. Прагматичный делец Френкель обладал несомненными организаторскими способностями и предпринимательской хваткой.

Фото © Wikipedia

Он без труда попал в хозяйственную часть лагеря и обезопасил себя от тяжёлых работ в лесу. В 1926 году с приездом новой партии заключённых в лагере началась эпидемия тифа. Для борьбы с ней решили улучшить гигиеническое обеспечение в лагере и выстроить новую баню. Однако, по всем расчётам, её строительство заняло бы две-три недели. Этот момент и стал звёздным часом Френкеля. Будучи сотрудником хозчасти, он, безусловно, знал о затруднениях, поэтому написал записку начальнику отделения. В ней он пообещал возвести новую баню всего за сутки — при условии, что ему позволят стать начальником работ и самому отобрать заключённых. Припугнув работников "секиркой" (ужасавший всех заключённых штрафной изолятор) и дополнительно мотивировав мясными блюдами (главной едой в лагере был хлеб) и спиртом, Френкель успел уложиться за одни сутки, чем обратил на себя внимание уже самого начальника лагеря Эйхманса.

Эта история известна со слов писателя Бориса Ширяева, в то время находившегося в СЛОНе, и вполне может быть преувеличенной. По другой версии, никакой бани не было. Просто расчётливый делец Френкель написал лично Эйхмансу, доступно объяснив ему, что система работы в лагере организована бестолково, а он легко может превратить лагерь из убыточного в прибыльный.

Эйхманс в обмен на двукратное сокращение срока предложил Френкелю написать план перестройки лагеря, а затем, увидев, что предложения заключённого весьма рациональны, отпустил его по УДО и предложил должность начальника производственного отдела.

Френкелизация

Реформы лагеря, затеянные новым начальником производственной части, окрестили френкелизацией. Её смысл заключался в создании новой системы труда. Продовольственные пайки отныне окончательно привязывались к производительности труда (т.н. хлебная шкала). Перевыполнившие норму получали повышенный паёк, выполнившие — обычный, не выполнившие нормы — штрафной. Условно-досрочное освобождение также зависело не от поведения заключённого, а от того, насколько хорошо он трудился. Получение посылок от родственников было ограничено 25 рублями. Но и те не выдавались на руки, а зачислялись на специальный счёт, воспользоваться которым можно было, только выполнив план.

Сам Френкель перебрался в Кемь, откуда наладил контакты с гражданскими промысловиками и ссужал им соловецких заключённых. Если раньше заключённые преимущественно хаотично валили лес, то теперь в разросшемся лагере появились швейные фабрики, кожевенные мастерские, деревообрабатывающее производство.

Фото © Public Domain

Первый же год "френкелизации" превратил СЛОН из убыточного лагеря в преуспевающий, принеся порядка пяти миллионов рублей прибыли. Что было неудивительно, учитывая, что работали заключённые за еду, а продукция их продавалась уже за рубли.

Многие современные исследователи считают Френкеля фактически создателем ГУЛАГа, что явно не соответствует истине. Дзержинский ещё в годы Гражданской войны настоятельно предлагал осваивать северные районы при помощи заключённых. Идея, что называется, витала в воздухе, и Френкель явно был не первым, кто до этого додумался. Однако его эксперимент в СЛОНе, возможно, несколько ускорил этот процесс.

Беломорканал

Существует легенда, согласно которой Сталин, узнавший об экспериментах Френкеля, выслал за ним самолёт и прямо с Соловков привёз в Кремль, где проговорил с ним всю ночь. Очевидно, что это миф. Френкель в то время был слишком мелкой фигурой, чтобы встречаться с генеральным секретарём. Тем не менее вскоре после освобождения он действительно занял высокий пост на строительстве Беломорканала.

Строительство Беломорканала курировало ОГПУ, специально для масштабной стройки на базе СЛОНа был развёрнут Белбалтлаг. Поскольку Нафталий Френкель уже был известен в старом лагере как организатор и распорядитель, его назначили на должность начальника работ. Стоит отметить, что Френкель был не единственным из недавних заключённых, занимавшим высокий пост на стройке. Главный инженер Хрусталёв и два его заместителя были отпущены по УДО и амнистированы ближе к концу работ, как и Френкель, с которого сняли судимость и наградили орденом Ленина.

Секрет непотопляемости

После Беломорканала Френкель был назначен начальником строительства Байкало-Амурской дороги. К концу 1930-х в распоряжении Френкеля была целая тюремная империя, за несколько лет через его стройки прошло 300 тысяч заключённых.

Начальник работ Белморстроя Френкель (крайний справа), начальник ГУЛАГа Берман и другие руководители строительства. Фото © Wikipedia

С началом репрессий у Френкеля был серьёзный повод для беспокойства. Во-первых, его сомнительное прошлое. Во-вторых, начавшаяся в НКВД зачистка, в ходе которой были уничтожены почти все его бывшие начальники, соратники, покровители и т.д. Однако сам Френкель не только уцелел, но и возвысился. В 1940 году ему удалось пролоббировать создание ГУЛЖДС — Главного управления лагерей железнодорожного строительства.

Чтобы было понятнее, главных управлений в НКВД было около десяти. ГУЛАГ был лишь одним из них. Таким образом, Френкель получил в своё распоряжение одно из самых мощных управлений наркомата, поскольку строительство железных дорог считалось одним из важнейших проектов. В подчинении Френкеля оказалось порядка 120 лагерных отделений и пунктов.

Как Френкелю удалось уцелеть? Во-первых, он не забывал, кто он и откуда пришёл. Некоторые чекисты теряли голову от власти и высоких постов, но Френкель был в высшей степени осторожен. В вечеринках не участвовал, задушевных политических бесед не вёл, людей вообще сторонился, в личном общении был подчёркнуто сух и сдержан. Во-вторых, он обладал определённой хваткой и организаторскими способностями. Это было ценно в эпоху, когда руководители нередко оказывались на постах по политическим соображениям, а не благодаря своим способностям. В-третьих, значительную часть времени он проводил в тайге, перемещаясь от участка к участку в своём штабном вагоне. Репрессии же затронули в основном тех, кто сидел в крупных городах.

Наконец, безопасности Френкеля поспособствовало и то, что в Москве возлагали на БАМ очень большие надежды. Поэтому без действительно веского повода его предпочли не трогать, чтобы не нарушать работу важного проекта.

В 1942 году по приказу ГКО уже построенная часть БАМа была разобрана. Из этих материалов в кратчайшие сроки под началом Френкеля была построена так называемая Волжская рокада — тысячекилометровая железная дорога от Ульяновска до Сталинграда, необходимая для ускоренного подвоза припасов и пополнений в город. За строительство дороги Френкель был награждён третьим орденом Ленина.

После войны строительство возобновили, однако уже без Френкеля. Началась послевоенная смена кадров, новым министром внутренних дел стал бывший главный кадровик НКВД Сергей Круглов, прекрасно знавший все грешки видных работников. Весной 1947 года Круглов отправил в ЦК записку с предложением отстранить Френкеля от занимаемой должности. Министр напоминал членам ЦК, что в прошлом тот был осуждён за растрату, а в настоящее время "уже не справляется со своими обязанностями". В конце апреля 1947 года генерал-лейтенант Френкель был отправлен в отставку. Правда, с формулировкой "по состоянию здоровья".