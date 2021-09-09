Царь-баба и последняя женщина Сталина. Любовницы вождя народов Оглавление Несовершеннолетняя Лида Перелыгина Царь-баба Вера Давыдова "Курносая" Валентина Истомина Личная жизнь вождя оставалась тайной за семью печатями вплоть до XX съезда КПСС, на котором был разоблачён культ личности. Тогда и всплыла информация о его многочисленных любовницах. К этому добавились свидетельства соратников по партии о том, что вождь нравился женщинам и вообще был "ходок". 1100655 1100655 Валентина Истомина, Вера Давыдова, Иосиф Сталин. Коллаж © LIFE. Фото © Wikipedia, Wikipedia, Wikipedia

Сталин был женат два раза. После трагической гибели своей второй жены, Надежды Аллилуевой, он не стал жениться в третий раз, но и не потерял интереса к женщинам. У него был внушительный донжуанский список, и к любовным похождениям своих соратников он относился с юмором, но история сохранила не так много имён женщин, с которыми он был близок.

Несовершеннолетняя Лида Перелыгина

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Главный козырь в рукаве Хрущёва, взявшегося разоблачать моральный облик Сталина. Раскопать тайны прошлого помог КГБ, а точнее — Аверкий Аристов, отправившийся в село Курейка Туруханского района Красноярского края, где в период с 1914 по 1916 год Джугашвили отбывал ссылку. Он поселился в доме бедной крестьянской семьи Перелыгиных, где жили одни сироты. Очень скоро 36-летний революционер обратил внимание на 14-летнюю Лиду и соблазнил её. Тайное стало явным, когда девушка забеременела. Её брат пожаловался жандармам, а они в свою очередь пригрозили Сталину уголовным преследованием. Он клятвенно пообещал жениться, когда девушка достигнет возраста согласия, и претензии были сняты. Первый ребёнок умер во младенчестве, а второй дожил до 60-х годов. Но воспитывал его другой мужчина, потому что Сталин слова не сдержал и сбежал из ссылки. Некоторое время Лида надеялась, что он вернётся, ждала его, но потом пошли слухи, что её возлюбленный погиб на войне. Слухи оказались ложными, но девушка успела принять решение.

Лида вышла замуж за крестьянина Якова Давыдова, с которым нажила ещё восьмерых детей. За помощью к своему бывшему возлюбленному, когда он пришёл к власти, никогда не обращалась — не считала это уместным. Сын и внук Сталина знали о своём происхождении, но относились к этому спокойно.

Царь-баба Вера Давыдова

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По иронии судьбы у одной из возлюбленных вождя была такая же фамилия, как у мужа его сибирской дамы сердца. В 1932 году жена Сталина Надежда Аллилуева покончила жизнь самоубийством, выстрелив себе в сердце. Глава государства впал в депрессию и искал утешения. Он влюбился в приму Большого театра Веру Давыдову по прозвищу Царь-баба, которое ей дали за восхитительное меццо-сопрано. Она исполняла роли в операх "Кармен", "Царская невеста", "Тихий Дон", "Борис Годунов". Однажды на её вечер пришла вся партийная верхушка во главе со Сталиным. Зная об этом, девушка очень волновалась, но выступила тем не менее отменно, чем покорила сердце вождя, который после выступления подарил ей шикарный букет цветов и пригласил в банкетный зал. Через некоторое время Вера получила трёхкомнатную квартиру в центре Москвы с богатой меблировкой и телефоном. Потом Сталин пригласил Веру в свою резиденцию и прислал за ней автомобиль. На тот момент Сталину было 54 года, а Вере — 28. Девушка была замужем, но жила с супругом порознь. Любовники стали периодически проводить время вместе, все встречи проходили у Сталина в резиденции. О романе вождя знало всё его окружение, но, памятуя о его характере, соратники языки не распускали. В начале сороковых Вера вернулась к мужу и в 1941 году вместе с ним уехала в Тбилиси, где устроилась в местную оперу. К тому времени у вождя хватало забот, и он к этому отнёсся спокойно. После 1945 года они встречались ещё несколько раз.

"Курносая" Валентина Истомина

Когда Сталину было 56 лет, он принял на работу в качестве экономки Валентину Истомину. Вождь в быту был скромен, ценил домашний уют. Девушка была не только отзывчивой и исполнительной, но и искренне преданной. В последние годы жизни Сталина она стала его самым близким человеком, одной из немногих, кто легко переносил его непростой характер, кто вызывал у него светлые чувства. Она была его любовницей, но по этому поводу Молотов сказал чётко: "Даже если и живут вместе, какое кому до этого дело?" Каждое утро Валентина подавала вождю чай, а каждую ночь приходила к нему в спальню, делилась с ним теплом и женской лаской.

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Она относилась к нему с трепетом и нежностью, считала его добрым и великим человеком. Позади была и разгульная молодость, и жизнь в революционном подполье, и напряжённый период политической борьбы. Только под конец жизни Коба обрёл спокойную гавань. За Валентиной пытались ухаживать некоторые мужчины из охраны вождя, но она неизменно всех "отшивала".

По свидетельству дочери Сталина Светланы, возлюбленные были неразлучны. В начале 50-х, когда у вождя были уже серьёзные проблемы со здоровьем, а врачам он не доверял, Валентина ухаживала за ним и, быть может, тем самым продлила ему жизнь. Когда Сталин умер, Валентина рыдала навзрыд возле смертного одра. Именно ей доверили омывать и переодевать тело покойного. Когда Хрущёв начал устанавливать свои порядки и полетели головы многих соратников Сталина, Валентину никто не тронул. Она получала солидную пенсию с 35 лет, благодаря чему ей уже не нужно было работать. Дожила до преклонной старости.

Сталин не был эмоциональным человеком, его холодный рассудок преобладал над чувствами, и только женщины делали его более мягким. Правда, с жёнами он был не так щепетилен и заботлив. Первая его супруга, Екатерина Сванидзе, редко видела Кобу, который был поглощён революционными делами. Когда она заболела туберкулёзом, у него не было времени за ней ухаживать, а спохватился он, только когда она уже была при смерти. Надежда Аллилуева боялась своего мужа, он её довёл до глубокой депрессии и самоубийства. Впрочем, эта тема до сих пор остаётся одним из самых тёмных пятен в биографии вождя. Зато любовницам не на что было пожаловаться. Даже Лида Перелыгина, которую он оставил с ребёнком на руках, никогда не сказала о нём худого слова.

Авторы Ярослав Солонин