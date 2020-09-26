Любовное айкидо и помощь космоса. Топ женских приёмов для борьбы с соперницей за любимого мужчину

Жизнь зачастую напоминает поле боя или ринг, и речь идёт не только о выживании и поиске лучшего места под солнцем. Дела сердечные зачастую требуют опыта, навыков и умения действовать быстро не меньше, чем спорт. Для людей ещё в диковинку такое понятие, как "любовное айкидо". Но психологи утверждают, что это не просто игра слов, а залог успеха, например, для женщин в деле завоевания любимого мужчины.

— Самое благоприятное состояние гомеостатической системы "человек" для решения жизненных проблем — внутреннее равновесие. Оно же основа основ айкидо. В обычной жизни это значит, что следует снять мышечное напряжение, уравновесить дыхание, усмирить воображение. Любимый изменил вам? Истерикой тут точно не поможешь, — отмечает семейный психолог Наталья Толстая.

Привести себя в порядок помогут контрастный душ, массаж ушей, вкусная и полезная еда. Правильное дыхание достигается методом пранаямы из йоги. Нужно зажать средним пальцем руки сперва одну ноздрю, потом другую. По мнению специалиста, сначала будут странные ощущения, после них наступит что-то вроде эйфории.

Фото © Shutterstock

Следующие шаги в любовном айкидо — обновление гардероба, приобретение ровной осанки, победа над страхами (главный — боязнь оказаться ненужной). Затем следует подготовка к "бою" либо к "продуманной капитуляции". В любовном айкидо отступление — не синоним поражения.

— Установка следующая: "Я сделаю всё, что можно, для того, чтобы победить". В поединке с изменой самое главное — уяснить, что ты за свою семью и своего любимого сражаешься. Не с соперницей, не с ним, а с обстоятельствами, эгоистическими желаниями, гневом и похолоданием отношений, — делится советом специалист.

Цель — мир и нежность в доме и семье, а не поражение соперницы. И здесь важна космическая энергия, которая достигается медитацией, молитвой, другими духовными практиками. Обращаться к источнику космической энергии стоит не "когда прижмёт", а немного раньше. Хотя в любом случае это будет помогать.

Женщина, ступившая на путь любовного айкидо, должна понимать, что она несёт ответственность и за себя, и за любимого, но на каком-то этапе важно от него отстраниться, сделать вид, что его проблемы ей безразличны. Очень часто "ходят налево" те, кому заботы достаётся в избытке, когда жизнь кажется скучной и хочется приключений. Важно дать понять своему спутнику, что вы тоже живёте и чувствуете.

— В айкидо нет места ни личным, ни разрушительным целям, тренируйтесь приносить благо всем, убивайте злые желания и всякую ложь. Отстраниться от любимого — это временный тактический шаг, ни в коем случае не реванш, — отмечает психолог.