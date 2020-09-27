Макрон посоветовал Лукашенко добровольно покинуть пост президента Белоруссии

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что его белорусскому коллеге Александру Лукашенко нужно добровольно покинуть пост главы государства. Об этом французский лидер заявил в интервью газете Le Journal du Dimanche.

— Это кризис власти, авторитарной власти, которая не может принять логику демократии и пытается удержаться при помощи силы. Очевидно, что Лукашенко должен уйти, — отметил Макрон.

Французский президент также добавил, что восхищается мужеством белорусов, которые участвуют в акциях протеста.

— Они понимают риск, на который идут, выходя каждую неделю по выходным на демонстрации, и всё-таки они продолжают это делать, стремясь вдохнуть жизнь в столь давно подавляемую в этой стране демократию, — уточнил глава государства.

По словам Макрона, особенного уважения заслуживают женщины, участвующие в протестах в республике.