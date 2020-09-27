Макрон посоветовал Лукашенко добровольно покинуть пост президента Белоруссии

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что его белорусскому коллеге Александру Лукашенко нужно добровольно покинуть пост главы государства. Об этом французский лидер заявил в интервью газете Le Journal du Dimanche.
— Это кризис власти, авторитарной власти, которая не может принять логику демократии и пытается удержаться при помощи силы. Очевидно, что Лукашенко должен уйти, — отметил Макрон.
Путин заявил Макрону о недопустимости вмешательства в дела БелоруссииТелефонный разговор состоялся по инициативе французской стороны.
Французский президент также добавил, что восхищается мужеством белорусов, которые участвуют в акциях протеста.
— Они понимают риск, на который идут, выходя каждую неделю по выходным на демонстрации, и всё-таки они продолжают это делать, стремясь вдохнуть жизнь в столь давно подавляемую в этой стране демократию, — уточнил глава государства.
По словам Макрона, особенного уважения заслуживают женщины, участвующие в протестах в республике.
Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, в которых с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. После этого в республике начались массовые протесты, которые продолжаются уже больше месяца. Оппозиция отказалась признавать итоги выборов и объявила о создании Координационного совета. Лукашенко назвал это попыткой захвата власти.
Глава МИД Белоруссии: Будущее страны будет решаться её народом не на баррикадах, а путём диалогаПо его словам, некоторые страны-соседи пытаются отбросить республику назад в развитии.
23 сентября внезапно прошла инаугурация Александра Лукашенко. Несколько европейских стран и США отказались признать его законным лидером Белоруссии, а в Евросоюзе заявили, что своими действиями Лукашенко усугубляет кризис в стране. Оппозиция республики объявила акцию неповиновения. Сам глава государства назвал упрёки "не то обидой, не то претензиями".
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