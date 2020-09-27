Глава МИД Белоруссии: Будущее страны будет решаться её народом не на баррикадах, а путём диалога

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что будущее республики будет решаться её народом не на баррикадах, а путём цивилизованного диалога. Об этом глава внешнеполитического ведомства сообщил во время выступления на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
— Будущее Белоруссии будет решаться её собственным народом, как это неоднократно было доказано в истории нашей страны. Решаться не на баррикадах, а путём цивилизованного диалога, в том числе в рамках процесса конституционной реформы, уже начатой в стране, — отметил министр.
Макей также добавил, что некоторые страны, граничащие с Белоруссией на западе, пытаются ввергнуть республику в хаос и отбросить её назад в развитии.
На Украине рассказали о "зашкаливающих рисках" из-за укрепления отношений РФ и БелоруссииТам также сожалеют из-за отказа Лукашенко от международного посредничества в вопросе урегулирования политкризиса в республике.
— Отдельные граничащие с цинизмом заявления со стороны ряда наших западных соседей о якобы заботе о суверенитете Белоруссии и её благосостоянии на самом деле являются не чем иным, как попытками ввергнуть страну в хаос и анархию, которые отбросят Беларусь в её развитии на многие годы назад, — подчеркнул глава белорусского МИДа.
Кроме того, Владимир Макей уточнил, что вмешательство западных стран во внутренние дела республики, а также введение против них санкций будет иметь только обратный эффект.
Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, в которых с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. После этого в республике начались массовые протесты, которые продолжаются уже больше месяца. Оппозиция отказалась признавать итоги выборов и объявила о создании Координационного совета. Лукашенко назвал это попыткой захвата власти.
Песков — об отказе нескольких стран признать Лукашенко легитимным: Косвенное вмешательство во внутренние дела БелоруссииПозиция ряда европейских государств не может оказать влияние на отношения Москвы и Минска, подчеркнул он.
23 сентября внезапно прошла инаугурация Александра Лукашенко. Несколько европейских стран и США отказались признать его законным лидером Белоруссии, а в Евросоюзе заявили, что своими действиями Лукашенко усугубляет кризис в стране. Оппозиция республики объявила акцию неповиновения. Сам глава государства назвал упрёки "не то обидой, не то претензиями".
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