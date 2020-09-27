Глава МИД Белоруссии: Будущее страны будет решаться её народом не на баррикадах, а путём диалога

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что будущее республики будет решаться её народом не на баррикадах, а путём цивилизованного диалога. Об этом глава внешнеполитического ведомства сообщил во время выступления на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

— Будущее Белоруссии будет решаться её собственным народом, как это неоднократно было доказано в истории нашей страны. Решаться не на баррикадах, а путём цивилизованного диалога, в том числе в рамках процесса конституционной реформы, уже начатой в стране, — отметил министр.

Макей также добавил, что некоторые страны, граничащие с Белоруссией на западе, пытаются ввергнуть республику в хаос и отбросить её назад в развитии.

— Отдельные граничащие с цинизмом заявления со стороны ряда наших западных соседей о якобы заботе о суверенитете Белоруссии и её благосостоянии на самом деле являются не чем иным, как попытками ввергнуть страну в хаос и анархию, которые отбросят Беларусь в её развитии на многие годы назад, — подчеркнул глава белорусского МИДа.

Кроме того, Владимир Макей уточнил, что вмешательство западных стран во внутренние дела республики, а также введение против них санкций будет иметь только обратный эффект.