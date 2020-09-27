Друзья этой девушки отказываются верить в её возраст, ведь даже самые смелые догадки меньше на 20 лет

Знакомьтесь, это Дениз, ей 63 года. Это не опечатка. Она родилась всего через четыре года после смерти Сталина
Всю свою жизнь она посвятила ЗОЖ, но превзошла даже самых ярых фанатов спорта
Разве кто-то поверит, глядя на эти фото, что ей 63?
Её детство — гимнастика...
...её университет — степень бакалавра в области физического воспитания
Её карьера — фитнес-шоу, книги по ЗОЖ, членство в президентском совете по физкультуре и спорту
Фото © Wikimedia Commons
Эта дамочка работает над тем, чтобы спорт стал национальной идеей в США
Не только прекрасное тело, но и миллионы замотивированных женщин — вот её результат
Люди, которые её не знают, при знакомстве не дают ей больше 37, и их невозможно переубедить, не показав документы
При этом Дениз говорит, что занимается физическими упражнениями всего 30 минут в день
Кроме того, она может позволить себе масло или сахар, объясняя секрет так: всё дело в контроле порций и балансе питательных веществ
WOW-girls
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