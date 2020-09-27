Друзья этой девушки отказываются верить в её возраст, ведь даже самые смелые догадки меньше на 20 лет

Знакомьтесь, это Дениз, ей 63 года. Это не опечатка. Она родилась всего через четыре года после смерти Сталина

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Всю свою жизнь она посвятила ЗОЖ, но превзошла даже самых ярых фанатов спорта

Фото © Instagram / deniseaustin

Разве кто-то поверит, глядя на эти фото, что ей 63?

Фото © Instagram / deniseaustin

Её детство — гимнастика...

Фото © Instagram / deniseaustin

...её университет — степень бакалавра в области физического воспитания

Фото © Instagram / deniseaustin

Её карьера — фитнес-шоу, книги по ЗОЖ, членство в президентском совете по физкультуре и спорту

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Эта дамочка работает над тем, чтобы спорт стал национальной идеей в США

Фото © Instagram / deniseaustin

Не только прекрасное тело, но и миллионы замотивированных женщин — вот её результат

Фото © Instagram / deniseaustin

Люди, которые её не знают, при знакомстве не дают ей больше 37, и их невозможно переубедить, не показав документы

Фото © Instagram / deniseaustin

При этом Дениз говорит, что занимается физическими упражнениями всего 30 минут в день

Фото © Instagram / deniseaustin

Кроме того, она может позволить себе масло или сахар, объясняя секрет так: всё дело в контроле порций и балансе питательных веществ