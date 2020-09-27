Модель похвасталась новым платьем, и теперь даже самый слабый ветер грозит ей публичным позором

Популярная модель из Торонто, Канада, Аника Фарид часто выкладывает фото в обновках, которые ей присылают бренды одежды для рекламы. Девушка не стесняется показываться и в нижнем белье, и в откровенных нарядах. Но в этот раз даже те поклонники, которые давно закалились горячими фото кумира, вынуждены были взять тайм-аут и прийти в себя. А во всём виновато обычное платье, пишет Daily Star.

Фото © Instagram / aneeqafarid

На фото Аника предстала в платье глубокого фиолетового оттенка, длина которого устроила бы самых упёртых консерваторов. Вот только вырез у наряда оказался до самой талии, а разрезы по бокам поднялись выше всяких норм, принятых в приличном обществе. Чтобы не портить образ лишними линиями, модель не стала надевать под платье нижнее бельё. Именно это и подкосило верных девушке фанатов. Ведь стоит подуть лёгкому ветерку — и окружающие познакомятся с девушкой куда ближе, чем они планировали.

Фото © Instagram / aneeqafarid

Ух, мне было бы так страшно! Ведь ветер может поднять подол, и тогда все мои приватные места перестанут быть приватными! mhwphb

Это всё, конечно, красиво и стильно, но только до тех пор, пока вокруг полный штиль gigimoyer25

Ух, выглядишь как королева😍💜 lavishkrish

Фото © Instagram / aneeqafarid